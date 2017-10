Dosarul "Complexul Sportiv Hidrotehnica" / "Din 2012 şi până astăzi, s-au pierdut o grămadă de bani pentru sport!"

Dosarul "Complexul Sportiv Hidrotehnica" / "Din 2012 și până astăzi, s-au pierdut o grămadă de bani pentru sport!"

Estetica zonei în care este amplasat Complexul Sportiv Hidrotehnica lasă foarte mult de dorit, lucru recunoscut atât de conducerea Universității Maritime, administratorul bazei, cât și de cei care desfășoară activități de alimentație publică. Și mai ales de constănțenii care trăiesc în cartier sau de părinții care își aduc copiii la sport.Așa cum am anunțat, după ce am publicat, în edițiile anterioare, punctele de vedere ale Elenei Frîncu, fost director executiv al DJST Constanța, și al conducerii Universității Maritime, referitor la situația Complexului Sportiv Hidrotehnica, oferim astăzi posibilitatea de a-și exprima opiniile și unuia dintre agenții economici care își desfășoară activitatea în zona cu pricina din cartierul CET.Ionel Damian deține societatea comer-cială Vâlcele și ne-a vizitat, ieri, la redacție, „înarmat” cu documente, dar și cu dorința expresă de a ne transmite că, ani buni, a fost unul dintre cei care au susținut financiar echipa de handbal feminin a Constanței.„Problemele au început în anul 2012, când s-a schimbat administratorul bazei sportive. Atunci, UMC ne-a comunicat faptul că nu ne mai poate lua chiria, ne-a somat chiar, neștiind că eu sunt proprietar. Ulterior, au aflat. M-am consultat cu avocatul, să vedem ce soluții există. UMC spune că nu ne poate lua banii pe chirie pentru că nu avem un contract, dar eu știu că atunci când preiei ceva, preiei și activul, și pasivul. Din acel moment, am făcut plata prin intermediul unui executor judecătoresc, în avans pe trei luni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionel Damian, prezentându-ne totodată o serie de documente: autorizație de construcție, certificat de urbanism, proces verbal de recepție, contractele cu furnizorii de utilități (RAJA, Enel, Polaris) etc.Damian spune că atât societatea sa, cât și alte firme care își desfășoară activitatea în zonă au susținut ani buni echipa de handbal feminin CS Tomis.„Din câte știu eu, până în anul 2012, banii care se încasau din chiriile plătite de noi mergeau către echipa de handbal. Și vă rog să mă credeți că nu erau puțini. Din acel an și până acum, sportul a pierdut o grămadă de bani. Am citit un articol în «Cuget Liber», în care se spunea că n-au fost oameni care să dea 10.000 de euro la handbal. Păi numai eu am plătit mult mai mult decât această sumă! Deci…”, a explicat Ionel Damian.Omul este perfect de acord că trebuie făcut ceva pentru schimbarea esteticii zonei.„Spre deosebire de ceilalți, eu sunt proprietar, cu acte în regulă. Sincer, nici mie nu îmi convine cum arată zona și trebuie făcut un proiect, un model de construcție pe care toată lumea să-l respecte și să se intre în legalitate. Acum, zona arată foarte urât, e adevărat”, a mai declarat Ionel Damian.Despre această situație, conducerea Universității Maritime Constanța, a transmis, prin intermediul unui comunicat semnat de președintele Consiliului de Administrație, Violeta Vali Ciucur, că există, la ora actuală, un litigiu. „Dorim să menționăm că, și la acest moment, suntem în litigiu cu una dintre societățile ce își desfășoară activitatea în zonă - SC Vâlcele SRL -, care solicită pre-luarea sumelor cu titlu de chirie avansate prin executor judecătoresc, pe care UMC nu le poate prelua deoarece, nu are contract cu aceasta. Prin protocolul de preluare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, s-a specificat că nu există în derulare contracte de închiriere având ca obiect spațiile din imobil. În această situație, UMC nu are competențe pentru desființarea și demolarea spațiilor, orice intervenție asupra lor putând fi asociată unei acțiuni abuzive”, se arată în comunicatul Universității Maritime din Constanța.În edițiile viitoare, vom publica punctul de vedere al CSS 1 (elevii clubului se pregătesc tot la sala Hidrotehnica), al fostului director executiv adjunct al DJST Constanța, Sorin Bușu, precum și ai altor profesori, antrenori, conducători, specialiști ai fenomenului, oameni care, într-un trecut mai îndepărtat sau mai apropiat, și-au legat numele de Complexul Sportiv Hidrotehnica.De asemenea, vom vedea cum sunt cheltuite miliardele de lei alocate de Consiliul Județean Constanța pentru handbalul feminin.