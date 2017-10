Dorinel Munteanu, convocat la Naţională pentru amicalul cu Turcia

Dorinel Munteanu, convocat la Națională pentru amicalul cu Turcia

Antrenorul principal al echipei naționale de fotbal a României, Victor Pițurcă, a convocat 20 de jucători pentru meciul amical cu reprezentativa Turciei, pe care tricolorii îl vor susține, mâine, de la ora 21.00, pe stadionul „Național“ din Complexul Sportiv „Lia Manoliu“ din București. Componența lotului este următoarea: Lobonț (Dinamo), M. Popa (Poli Știința Timișoara) - portari; P. Marin, D. Goian (ambii Steaua), M. Constantin (Rapid), Chivu (Inter Milano), R. Ștefan (Dinamo), Raț (Șahtior Donețk) - fundași; Fl. Petre (TSKA Sofia), Nicoliță (Steaua), Codrea (AC Siena), Rădoi (Steaua), C. Lazăr (Rapid), N. Dică (Steaua), D. Munteanu (FC Vaslui), Ad. Cristea (Dinamo) - mijlocași; Mutu (Fiorentina), G. Bucur (Poli Știința Timișoara), Marica (VfB Stuttgart) și I. Mazilu (Rapid) - atacanți. Marea surpriză este revenirea printre tricolori a mijlocașului Dorinel Munteanu. „Neamțul“ a jucat ultima oară pentru Națională pe 16 august 2006, în amicalul cu Cipru, disputat la Constanța. Antrenorul-jucător al Vasluiului are 131 de selecții în echipa națională, fiind deținătorul recordului în acest sens. Fotbaliștii români s-au reunit, ieri, la orele prânzului, la Mogoșoaia, intrând deja în programul stabilit de selecționer. Astăzi, de la ora 11, tot la Mogoșoaia, are loc ultimul antrenament înainte de partida cu Turcia.Antrenorul principal al echipei naționale de fotbal a României, Victor Pițurcă, a convocat 20 de jucători pentru meciul amical cu reprezentativa Turciei, pe care tricolorii îl vor susține, mâine, de la ora 21.00, pe stadionul „Național“ din Complexul Sportiv „Lia Manoliu“ din București. Componența lotului este următoarea: Lobonț (Dinamo), M. Popa (Poli Știința Timișoara) - portari; P. Marin, D. Goian (ambii Steaua), M. Constantin (Rapid), Chivu (Inter Milano), R. Ștefan (Dinamo), Raț (Șahtior Donețk) - fundași; Fl. Petre (TSKA Sofia), Nicoliță (Steaua), Codrea (AC Siena), Rădoi (Steaua), C. Lazăr (Rapid), N. Dică (Steaua), D. Munteanu (FC Vaslui), Ad. Cristea (Dinamo) - mijlocași; Mutu (Fiorentina), G. Bucur (Poli Știința Timișoara), Marica (VfB Stuttgart) și I. Mazilu (Rapid) - atacanți. Marea surpriză este revenirea printre tricolori a mijlocașului Dorinel Munteanu. „Neamțul“ a jucat ultima oară pentru Națională pe 16 august 2006, în amicalul cu Cipru, disputat la Constanța. Antrenorul-jucător al Vasluiului are 131 de selecții în echipa națională, fiind deținătorul recordului în acest sens. Fotbaliștii români s-au reunit, ieri, la orele prânzului, la Mogoșoaia, intrând deja în programul stabilit de selecționer. Astăzi, de la ora 11, tot la Mogoșoaia, are loc ultimul antrenament înainte de partida cu Turcia.