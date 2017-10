Dorin Goian se retrage din fotbal: „Nu mai am încrederea de altă dată în mine”

Dorin Goian, fundașul echipei italiene de ligă secundă Spezia, pare decis să își încheie cariera de fotbalist.„Nu cred că mă mai întorc la Rangers. Evoluția slabă de la Spezia mă pune pe gânduri. Nu mai am încrederea de altă dată în mine. Am îmbătrânit. Simt asta. Când eram mai tânăr, primeam multe oferte din Spania, Anglia sau Turcia. Zilele acelea s-au dus. A fost frumos, m-am simțit extraordinar. E mai bine să mă retrag acum, cu capul sus. Nu cred că ar fi bine să mă mai întorc la Rangers. Îi respect mult prea mult. Fanii lor sunt uluitori, nu am cuvinte pentru ei. Am vrut să fac ceva pentru ei, nu am putut. Aș fi jucat și neplătit dacă s-ar fi pus problema. Am ajuns la concluzia că nu aș mai ajuta cu nimic echipa dacă m-aș întoarce”, a declarat Dorin Goian.Sportivul în vârstă de 32 de ani a fost împrumutat de Glasgow Rangers la echipa de ligă secundă italiană, Spezia, unde nu a avut evoluții foarte reușite. Glasgow Rangers a fost retrogradată în vara nului 2012 în liga a IV-a din Scoția, din cauza neregulilor financiare.