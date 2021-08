Doliu la scrimă. A murit fosta campioană Ileana Gyulai, soţia lui Emeric Jenei

Școala românească de scrimă a pierdut o mare campioană: Ileana Gyulai Jenei, un caracter puternic și echilibrat, un om pentru care scrima, floreta, a fost un mod de a trăi, informează Federaţia Română de Scrimă.Născută la Cluj, pe 12 iunie 1946, Ileana Gyulai a făcut parte din valoroasa generație de floretiste lansate la Satu Mare în 1964 de antrenorul Alexandru Csipler și a cunoscut succesul alături de colegele sale din echipa reprezentativă condusă de Andrei Vâlcea. Campioană mondială pe echipe în 1969, de două ori medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice, Mexico 1968 și Munchen 1972, Ileana Gyulai mai are în palmares alte şase medalii mondiale - trei de argint și trei de bronz - câștigate între 1965-1974.Alături de colegele din echipa Steaua, a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1973.Ileana Gyulai este de trei ori campioană națională la floretă individual (1966, 1967 și 1973) și de 15 ori campioană națională la echipe (Unio- 1964, Steaua între 1965-1980).Timp de 15 ani, Ileana Gyulai s-a aflat constant în ierarhia scrimei feminine mondiale. În 1970, a fost declarată de ziarul „Sportul” cea mai bună sportivă a anului. Anul acesta, Federația Internațională de Scrimă a inclus-o în Hall of Fame.Ileana Gyulai a fost căsătorită o scurtă perioadă de timp cu campionul olimpic la floretă Ionel Drâmbă. Ea a trăit cei mai mulți și frumoși ani alături de soțul său, cunoscutul fotbalist și antrenor Emeric Jenei, împreună cu care are o fiică.„Dumnezeu să o odihnească! Federația Română de Scrimă transmite condoleanțe familiei și celor apropiați! Ileana Gyulai Jenei va rămâne mereu în amintirea celor care iubesc scrima. Odihnească-se în pace!”Foto: Facebook / Federaţia Română de Scrimă