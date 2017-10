DOLIU ÎN RUGBY-UL CONSTĂNŢEAN. A MURIT ADRIAN TINCA

2

ADI pierdere inestimabila

Adio pustule rugbistilor le dau lacrimile numai cand se canta imnurile dar tu ai vrut sa ma contrazici.De cind ai decis sa ne parasesti imi este greu sa le abtin,esti singurul super centru pe care nu l am cunoscut decat la televisor pentru ca diferenta de varsta este considerabila,insa eu te-am cunoscut ca antrenor, am admirat perfectionismul tau obsetional si modul in care antrenai tinerii iar decate ori veneam la stadion chiar daca nu avei program dedeam peste tine cred ca ai consacrat mai mult timp rugbyului decat familiei de care ma alatura durerea pierderi unei finte dragi.Transmit familiei Tinca clubului Farul si intregului rugby romanesc condoleantele mele, regretul ca o stea nea parasit insa ea straluceste pe cer si in inimile si amintirile noastre. Dumnezeu sint sigur ca te primeste in echipa raiului,cum doresc multe persoane care teau iubit,pentru ca stiu ca selectionerul este GIGA CELEA caruia sai transmiti odihna vesnica