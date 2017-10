Doliu în baschetul constănţean! A murit Marcel Câmpeanu

3

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace

Am avut marea onoare sa-l cunosc pe Marcel, un om cu un caracter deosebit, foarte sensibil si iubitor, un bun prieten, un bun sfatuitor. Acum, la despartire, pot spune ca mai avamult de trait, dar, Dumnezeu alege florile cele mai frumoase din viata noastra. L-a ales pe el sa mearga la ceruri, in Rai, pentru ca acolo este locul lui.Cuvintele sunt de prisos acum la intristare. Condoleante familiei indoliate si tarie sa treaca acest moment cumplit si nedorit al vietii si al mortii. Adio Marcele, ai fost un mare om, un mare caracter, un model uman cum rar mai gasesti in ziua de azi ! Lacrimi si flori pe mormantul tau. Regrete eterne !