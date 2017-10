Doicaru, Prodan şi Măcelaru au efectuat primul antrenament cu Farul

Doicaru, Prodan și Măcelaru au efectuat primul antrenament cu Farul

Pe lângă aceste trei achiziții, clubul constănțean l-a readus de la echipa a doua pe Vlas, iar Papp este aproape de întoarcerea de la FC Vaslui. FC Farul a efectuat, ieri după-amiază, pe terenul sintetic din complexul sportiv propriu, primul antrenament de după sosirea, sâmbătă, din cantonamentul de la Poiana Brașov. Antrenorul Ștefan Stoica a avut la dispoziție 28 de jucători, între care s-au aflat și primele trei achiziții ale iernii, atacantul Radu Doicaru, mijlocașul Dănuț Prodan (ambii, de la Ceahlăul Piatra Neamț) și portarul Dragoș Măcelaru (de la FC Snagov), dar și Adrian Vlas, revenit de la Farul II, după două luni și jumătate de „surghiun”. „Doicaru, Prodan și Măcelaru sunt rezolvați, primii doi împrumutați până în vară, portarul achiziționat definitiv. Litigiul cu Vlas a fost stins, jucătorul nu mai are de primit niciun leu”, a explicat patronul Farului, Giani Nedelcu. 26 de jucători în Antalya „Marinarii” caută acum să se întărească și pe centrul apărării, fiind aproape și de a-l readuce de la FC Vaslui pe Paul Papp. Ieri la prânz, se discuta și de alți doi stoperi, ambii din Liga a II-a, de la Drobeta Tr. Severin și de la Jiul Petroșani. „Așteptăm răspunsul celor doi. Pri-ma lor reacție e pozitivă, iar azi (n.n. - ieri) le-am trimis contractele prin fax, să le citească și impresarii lor. Dacă sunt mulțumiți de ce le-am oferit, de clauze, nu neapărat de bani, îi aș-teptăm să vină la Constanța și bănuiesc că vor pleca și în Antalya”, spunea după-amiază Nedelcu. Mutarea a căzut însă aseară. „În cazul lui Papp, așteptăm decizia lui FC Vaslui. Din informațiile pe care le avem, s-ar putea ca jucătorul să vină înapoi”, a completat patronul Farului. Șansele ca Paul să continue și în retur la Farul sunt considerabile, după ce, ieri, vasluienii s-au înțeles cu fostul fundaș rapidist Joao Paulo Andrade, ceea ce face practic imposibilă pătrunderea lui Papp în primul 11 al lui Lăcătuș. Antrenorul Ștefan Stoica a anunțat că va deplasa în stagiul din Antalya un lot de 26 de fotbaliști, pe care „90% îl stabilim în această seară (n.n. - aseară)”. Tehnicienii au decis ca, dintre cei 28 de ieri, să rămână acasă portarii Măcelaru și Neagu, urmând ca pentru al 26-lea să aleagă, astăzi, între Nanu și Leu. Din lotul de Antalya face parte și mijlocașul liberian Ben Teekloh, care a sosit aseară la Constanța, după ce a ratat stagiul de la Poiana Brașov. Farul pleacă în Antalya joi, cu o aeronavă care va decola de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” la ora 12. „Marinarii” pleacă spre București joi, la ora 6, pentru aceasta rămânând diseară la club. Delegația faristă care va pleca în Antalya va număra 35 de persoane și va fi condusă de managerul general Vicențiu Iorgulescu. Rusmir a plecat acasă La reunirea de ieri a „marinarilor” nu a fost însă prezent Dejan Rusmir, care a efectuat stagiul montan. Giani Nedelcu a motivat că absența mijlocașului sârb nu are legătură cu faptul că jucătorul ar putea părăsi clubul liber de contract. „Rusmir are o problemă familială, care a necesitat deplasarea sa acasă, în Serbia. S-ar putea să vină direct în Antalya. Într-adevăr, poate deveni liber de contract, dar mai trebuie să se judece și contestația noastră. În plus, am și avut o discuție cu jucătorul”, a arătat Nedelcu. Căciula lui Pătrașcu Florin Pătrașcu se apără de frig pe teren cu o căciulă cu urechi, albă, la care a asortat și o pereche de mănuși de aceeași culoare. Așa a apărut mijlocașul de 23 de ani ieri la antrenament. Și anul trecut, în aceeași perioadă a anului, Florin a recurs la un accesoriu contra gerului, o cagulă neagră, la fel ca George Curcă, în vreme ce Kehinde Fatai purta la pregătire în iarna lui 2009 o căciulă voluminoasă de blană. *** Lotul de ieri Portari - Sardescu, Vlas, Măcelaru, Vl. Neagu; Fundași - Mățel, Diogo, Tudorache, Gaston; Mijlocași - M. Soare, Andrade, Prodan, I. Călin, B. Andone, Pătrașcu, Cristocea, Păcuraru, Henry, C. Matei, Larie, Mansur, L. Leu, A. Iovănescu; Atacanți - Chico, M. Ene, Pantelie, E. Nanu, Fatai, Doicaru.