Doi juniori de la BC Athletic Constanţa, în lotul de baschet U17 3x3 al României

După două zile pline de baschet petrecute în sala polivalentă din incinta Complexului Olimpic „Sydney 2000” în cadrul întrecerilor primei ediţii a Campionatului Naţional U17 3x3, cei mai valoroşi tineri baschetbalişti români (sportivi născuţi în anul 2005) au rămas în baza de la Izvorani, pentru a participa la primul stagiu de pregătire al loturilor naţionale U17 3x3, antrenamentele derulându-se în perioada 23 decembrie - 4 ianuarie.Întrecerile de la Izvorani au constituit un bun prilej pentru prima selecţie de constituire a loturilor naţionale U17 3x3, precum şi pentru a aduna puncte importante în ierarhia mondială FIBA, informează Federaţia Română de Baschet.12 sportive şi 12 sportivi efectuează deja antrenamentele în baza olimpică de la Izvorani cu un staff tehnic format din antrenorii Mario Takacs-Sixt, Liviu Rotariu şi Alexandru George Pădineanu, sprijiniţi de kinetoterapeutul Irina Cosmina Bordeianu. Aceştia îşi vor desfăşura pregătirea unitară sub coordonarea antrenorilor lotului olimpic Alexandru Olteanu şi Tatiana Gallova, ambii de la BC Athletic Neptun Constanţa, dar şi sub supravegherea coordonatorului Departamentului 3x3 FRB, Ancuţa Stoenescu.Stagiul de la Izvorani se derulează în organizarea Federaţiei Române de Baschet, cu sprijinul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, şi constituie un important punct de plecare în vederea pregătirilor pentru participarea la Campionatul European U17 de baschet 3x3, programat să se dispute în perioada 5-14 august 2022.În lotul U17 feminin 3x3, Constanţa nu are nicio reprezentată. În schimb, printre componenţii lotului masculin, se regăsesc doi jucători de la BC Athletic Constanţa, Andrei şi Mihai Călinţaru.XXXEchipele Olimpia Bucureşti şi Vlaicu Squad au câştigat titlurile de campioane naţionale U17 în cadrul întrecerilor de baschet 3x3 desfăşurate, în premieră, la Izvorani.În competiţia masculină, Vlaicu Squad, în componenţa Robert Spoitoru, Alex Rădulescu, Daniel Bratu şi David Anghel, s-a impus în finală, cu scorul de 14-9, în faţa rivalilor de la Leii Bucureşti. Victoria din finală a consemnat şi o revanşă faţă de singura înfrângere suferită în această competiţie de Vlaicu Squad, în faza grupelor, campionii clasându-se pe locul doi în Grupa A, după ce au pierdut confruntarea cu liderul seriei, Leii Bucureşti, scor 7-8.La feminin, Olimpia Bucureşti, pentru care au jucat Mihaela Panait, Maria Stănescu, Andreea Moroiu şi Ana Stoian, a reuşit să câştige confruntarea finală cu rivala CSS 4 Champions Bucureşti 1, cu scorul de 14-9.Foto: Facebook / Baschet Club Athletic Constanţa