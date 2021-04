Doi juniori de la AS Kinder, convocaţi la o acţiune de selecţie

„Doi jucători de la Grupa de juniori 2007 (antrenori: Răzvan Drăgan şi Gică Mina; preparator fizic: Gheorghe Avram) de la ACS Kinder Constanţa (preşedinte: George Nache) au fost convocaţi pentru a participa la o acţiune de selecţie în vederea alcătuirii lotului naţional la această categorie de vârstă. Astfel, jucătorii Sergiu Manu şi Codrin Ene s-au prezentat miercuri, 7 aprilie, la ora 11.00, la stadionul „Central” din Tulcea, cu dorinţa de a evolua cât mai bine în cadrul campionatului naţional „Turneul Speranţelor”, ediţia 2021, competiţie organizată de Federaţia Română de Fotbal. Sergiu Manu şi Codrin Ene vor face parte din Selecţionata judeţului Constanţa şi le dorim mult succes celor doi jucători la competiția care are drept obiectiv selecția și formarea noilor jucători pentru echipa națională Under 15 a României”, apare scris pe pagina oficială de Facebook a clubului AS Kinder Constanţa.





Este vorba despre Codrin Ene şi Sergiu Manu care fac parte din Grupa de Juniori 2007, acolo unde antrenori sunt Răzvan Drăgan şi Gică Mina.