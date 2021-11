Dobrogea Sud, victorie importantă cu Poli Timişoara

„A fost un meci mai greu la început, dar pe final ne-am distanțat. Am terminat turul cu o victorie. Pentru premiu, le mulțumesc suporterilor care m-au votat. Sper să continui tot așa. Suntem fericiți că avem suporterii lângă noi, cu ei putem câștiga orice meci”, a declarat Alexandru Andrei.





„Un lucru extraordinar este că am jucat cu suporterii alături. Mă bucur că le-am oferit o victorie. Tot timpul au fost meciuri grele cu Timișoara, au avut un moment în care puteau să revină, dar e bine că am reușit să menținem tempo-ul. Am făcut multe greșeli astăzi. Trebuie să ne antrenăm mai mult, să le eliminăm la meciul următor”, a spus şi Ionuţ Nistor.





În urma acestui rezultat, Dobrogea Sud este pe locul 2 în „Liga Zimbrilor” cu 34 de puncte şi se află la două lungimi în spatele celor de la Dinamo Bucureşti, care au însă un meci mai puţin disputat.





În etapa viitoare Handbal Club Dobrogea Sud va juca tot pe teren propriu cu CSM Bucureşti.





Handbal Club Dobrogea Sud a reuşit duminică seară cea de-a 11-a victorie din actualul sezon. Elevii lui George Buricea au primit vizita celor de la Politehnica Timişoara şi au făcut spectacol pentru fanii care au venit în tribunele din Sala Sporturilor.Constănţenii au jucat bine în prima repriză, însă bănăţenii au ţinut aproape, iar la pauză tabela arăta 14-12 pentru „delfini”. În partea a doua Poli a egalat imediat după pauză, însă HCDS s-a distanţat repede la patru goluri. În final, Constanţa s-a impus cu 26-21 şi a obţinut cea de-a 11-a victorie în actuala stagiune.