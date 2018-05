Doar un punct pentru FC Viitorul, în duelul cu Astra

FC Viitorul a terminat la egalitate partida de pe teren propriu cu Astra Giurgiu, scor 1-1 (0-1), din etapa a Vlll-a a play-off-ului Ligii l de fotbal.Oaspeții au deschis scorul prin camerunezul Anatole Abang (min. 3), dar campioana en titre a restabilit egalitatea prin Denis Drăguș (min. 76), la o eroare a portarului Plamen Iliev.Managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi, a declarat că este mulțumit de jocul prestat de elevii săi, chiar dacă nu toată lumea îi este în asentiment.„Obiectivul este îndeplinit, am jucat un fotbal frumos și în această seară, chiar dacă unii nu consideră asta. Nu știu la ce meciuri se uită ei, dar noi am dus mingea în careu, am avut viteză în combinații. Am jucat cât am putut noi de bine astăzi. Cine mai joacă așa, cu atâția tineri în România?”, a declarat Hagi.În runda următoare, FC Viitorul va întâlni, acasă, pe CSM Poli Iași, vineri, 11 mai, de la ora 21.45.Clasament: 1. CFR Cluj (44 p), 2. FCSB (43 p), 3. CSU Craiova (35 p), 4. Astra (33 p), 5. FC Viitorul (32 p), 6. Poli Iași (21 p).