CS Tomis - CSM Sf. Gheorghe, în Liga Națională de handbal feminin

Doar onoarea a mai rămas de apărat

Echipele CS Tomis (locul 7, 23 p) și CSM Sfântu Gheorghe (locul 13, 0 p) se întâlnesc, astăzi, de la ora 11, la Sala Sporturilor, într-o partidă în devans, inclusă în programul ultimei etape a ediției 2007 / 2008 a Ligii Naționale de handbal feminin. Meciul contează doar pentru palmares, în condițiile în care constănțencele nu mai au absolut nicio șansă de calificare în cupele europene, iar oaspetele vor evolua la anul în eșalonul secund. Totuși, jucătoarele antrenate de Lucian Râșniță și Ion Pușcașu își doresc să lase o ultimă impresie favorabilă, mai ales că, în lotul Tomisului, se anunță modificări spectaculoase. În plus, Loredana Mateescu are ocazia de a marca golurile necesare menținerii în Top 10 al celor mai prolifice handbaliste din LN. Celelalte partide ale rundei se vor disputa sâmbătă: HCM Baia Mare - Oltchim Rm. Vâlcea, HC Zalău - Cetate Deva, U Cluj - Oțelul Galați, HCM Roman - Rapid București. Dunărea Brăila stă, iar jocul Rulmentul Brașov - HCM Buzău a fost amânat. Week-end-ul se anunță incandescent, însă, sub Tâmpa, unde Rulmentul susține manșa a doua a finalei Cupei Cupelor, în compania celor de la HK Larvik. În tur, norvegiencele au câștigat cu 25-21, dar elevele Marianei Tîrcă au capacitatea de a remonta handicapul și de a aduce trofeul în România. Meciul se desfășoară sâmbătă, de la ora 17.15, și va fi transmis în direct la Sport.ro.