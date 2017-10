România - Franța 0-2, după ziua întâi a întâlnirii de Cupa Davis

Doar o minune ne mai poate salva

Echipa de Cupa Davis a României a început slab partida cu Franța, din primul tur al Grupei Mondiale. Deși Hănescu și Pavel au luptat din răsputeri, după ziua întâi, „cocoșii“ conduc cu 2-0 și numai o minune mai poate răsturna soarta calificării. Sala Transilvania din Sibiu s-a dovedit a fi, vineri, neîncăpătoare, aproape 2.000 de oameni venind să-i încurajeze pe tricolori. În teren, francezii și-au văzut doar de jocul lor. Și jocul chiar le-a mers. În prima partidă, Victor Hănescu a fost învins de Richard Gasquet, scor 6-7, 4-6, 5-7, după două ore și 43 de minute, timp în care Gasquet a reușit 13 ași. „Am început bine meciul, m-am simțit bine pe teren, dar nu este ușor după ce pierzi primul set așa de strâns. Am încercat să lupt până la capăt”, a declarat Hănescu. Franța conducea cu 1-0 și toată lumea îi ținea pumnii lui Andrei Pavel, într-o teribilă încleștare cu Jo-Wilfried Tsonga. „Cneazul“ și-a adjudecat primul set, a ridicat sala în picioare, însă adversarul a demonstrat că finala de la Australian Open 2008 nu a fost întâmplătoare și a câștigat pragmatic următoarele trei parțiale. Scor final, 6-7, 6-4, 6-4, 6-4 pentru Tsonga și Franța are avantaj consistent, 2-0 după ziua întâi. Trebuie subliniat efortul enorm, până la epuizare, depus de Hănescu și Pavel, dar francezii, care au lăsat impresia că evoluează la maximum 70 la sută din potențial, au o clasă în plus. Meciul de dublu este decisiv În această situație, România trebuie să învingă obligatoriu în jocul de dublu, care are loc sâmbătă, de la ora 14. Res-ponsabilitatea cade pe umerii perechii Florin Mergea / Horia Tecău, care vor da piept cu mai vechile lor cunoștințe, Michael Llodra și Arnaud Clement. Cele două cupluri s-au mai întâlnit anul trecut, la Paris. Atunci, românii au fost fericiți. Acum, va fi infinit mai greu. Duminică, de la ora 13, se vor desfășura ultimele două meciuri de simplu: Pavel - Gasquet și Hănescu - Tsonga.