Doar bonus defensiv…

Echipa de rugby CS Cleopatra a înregistrat prima înfrângere din actuala stagiune a Diviziei Naționale de juniori sub 19 ani. Constănțenii au pierdut, scor 5-12 cu CSS 2 Baia Mare, în deplasare, după un meci în care au fost dominați fizic. Runda a cincea de campionat a adus cu sine și primul eșec al rugbiștilor de la CS Cleo-patra. Formația de pe litoral a cedat cu scorul de 5-12, plecând din Maramureș numai cu punctul bonus defensiv. „Am întâlnit un adversar extrem de motivat din toate punctele de vedere. Noi am făcut un joc slab, lipsit de ambiție și dăruire, și se pare că, la ora actuală, suferim la capitolul pregătire fizică. Nu am făcut față presiunii și, lucru îngrijorător, am sesizat in-disciplină tactică din partea unor jucători. Au fost scăpate mingi înainte de vreo patru-cinci ori, în faze de eseu iminent. Când tratezi fazele cu super-ficialitate, nu poți pune puncte pe tabelă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Ma-rian Nache. Tehnicienii Cleopatrei, Ma-rian Udroiu și M. Nache, au folosit următorul XV de start: Cantoneru, Coman, Ariton, Neacșu, Panait, Vâlceanu, Stoica, Andrei, G. Radu, Stă-tulescu, Dinu, Cristea, Badea, Barbu și Stan. Surprinzător, constănțenii nu au efectuat nicio schimbare în repriza secundă. Unicul eseu al Cleopatrei a fost marcat de Andrei, în repriza secundă. Etapa viitoare (sâmbătă, 24 octombrie), CS Cleopatra va întâlni, de la ora 13.00, pe stadionul din „Badea Cârțan”, pe Steaua București.