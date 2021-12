DJST Constanţa / Cea de-a XVI-a ediţie a „Galei Voluntarului” se va desfăşura, duminică, online

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța organizează a XVI-a ediție a evenimentului dedicat persoanelor implicate în comunitate „Gala Voluntarului”, alături de organizațiile de și pentru tineret: Crucea Roşie Constanța, Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului - Filiala Constanța, Asociația de Caritate din Armata României „Camarazii”, Grupul Local de Tineret - Filiala Năvodari, Colegiul Național Militar „Al. I. Cuza” Constanța, Asociația Banca Regională pentru Alimente Constanța, Asociația Luna Albastră Diabet, Centrul de Resurse pentru Activitatea Economică Constanța, Interact „Cetatea Tomis” Constanța, Fundația Giovanni Bosco, Grupul Local de Tineret Constanța, Asociația „Tomis Bike” Constanta, Asociaţia CreativePlus, Comitetul Județean al Părinților Constanța, Fundația Crucea Alb - Galbenă, „Îngrijiri la domiciliu” - filiala Constanța, Asociația Centrul Cultural Corbu, Liga Studenților-Universitatea „Ovidius” din Constanța, Club Rotary Cetatea Tomis Constanța, Asociația pentru Cultură și Educație Dali, Asociația pentru Promovarea Egalității între Tineri - ADAPTO, Asociaţia Comandanților de Navă din România, Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret - FONT, A.C.C.S.A.L.P.A., Asociația Youth Vision, Together Everyone Achieves More, Asociația Oportunități de Afaceri pentru Femei, Asociația Sweet Land, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, ONG Mare Nostrum, Creative Life, Asociația „Dăruiește Aripi”, Asociația „Împreună pentru Viitor” Constanța, ONG CRESP cu sprijinul S.C. Autoeducat și Fotbal Club Farul Constanța.Organizația Națiunilor Unite, prin Rezoluţia Adunării Generale nr. 40/212 din 17 decembrie 1985, a invitat guvernele din întreaga lume să marcheze anual, la 5 decembrie, Ziua internaţională a voluntarilor în slujba dezvoltării economice şi sociale, astăzi, Ziua internaţională a voluntarilor. Ulterior, din 1990, această zi a fost considerată ca zi de celebrare a persoanelor implicate voluntar în comunitate.În municipiul Constanța, aceasta zi este sărbătorită neîntrerupt din 2006. Anul acesta, simbolic, categoriile premiate vor fi: Voluntarul anului, ONG-ul anului, Proiectul anului, Trofeul prieteniei - acordat unei organizații străine, Minivoluntar, Voluntarul senior, Voluntarul junior, Coordonatorul de voluntari, Voluntarul din mass-media constănțeană, Compania anului.„Evenimentul se va desfășura în mediul online, prin accesarea platformei Zoom și distribuirea pe pagina oficială de Facebook a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, în data de 5 decembrie 2021, începând cu ora 17.00.Evenimentul va include diferite momente artistice oferite de către Iulian Bratu, Walter Ghicolescu, Ștefania Sirin Narenji, Daria Pândici, Denisa Luncan, Irina Cocoș, Mădălina Modruj, Cătălina Laexa, Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale Ansamblul Iholu și Adrian Uzum Band, precum și o demonstrație de gimnastică oferită de către Anastasia Chiosea, Katrina Bărbieru, Karina Petru, Mara Oltean și Andra Mihaela Mihuță”, a declarat directorul executiv al DJST Constanţa, Florina Cristache.Foto: Facebook / Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa