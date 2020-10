DJST Constanţa, activităţi în cadrul campaniei Time to Move 2020

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, în calitate de punct local de informare Eurodesk România și membră a acestei rețele, organizează, luna aceasta, diferite activități de informare, multiplicare și diseminare în cadrul campaniei Time to Move 2020.Campania se desfășoară concomitent în toate statele membre UE, oferind informații cu privire la oportunități existente în rețeaua Eurodesk, oportunități legate de educație - burse, studiu, stagii, informaţii cu privire la programele de finanțare Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, concursuri pe diferite teme și nu numai.Anul acesta, Eurodesk România invită tinerii cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani să participe la concurs, să creeze designul unui tricou cu tema Time to Move. Pentru design, tinerii pot alege o fotografie, pot crea o ilustrație digitală, pot desena pe hârtie, pot folosi doar un text sau pot alege orice altă tehnică.Vor fi două categorii de participare: concurenți cu vârsta cuprinsă între 13 și 19 ani şi concurenți cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 ani. În total, vor fi opt câștigători: Eurodesk va alege doi câștigători principali pentru fiecare categorie, cinci concurenți cu designuri remarcabile, iar un concurent va fi selectat din primii zece care au primit cele mai multe voturi din partea publicului pentru lucrările lor.În Constanța, sesiunile de informare vor fi organizate cu sprijinul Fundației Giovanni Bosco, Centrului de Tineret Corbu din localitatea Corbu, Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Județul Constanța, ONG Together Everyone Achieves More și Asociației Grupurilor Locale de Tineret.