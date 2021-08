DJST Constanţa a anunţat câştigătorii Concursului local de proiecte de tineret

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanta a organizat, în perioada 14 iunie - 17 august, Concursul local de proiecte de tineret 2021, etapă în care au fost evaluate candidaturile depuse.Perioada de contractare: 20 august - 31 august 2021.A doua etapă de implementare, 2 septembrie - 26 noiembrie 2021, urmând ca în termen de 10 zile de la terminarea proiectelor, beneficiarii finanțărilor să solicite decontarea acestora.Iată proiectele declarate câștigătoare după etapa de contestații:1. ACCSALPA (proiect ARTA NE UNEȘTE; 67.94 p; 30.000 lei)2. Asociația Grupurilor Locale de Tineret (proiect Noi Credem în Tineri; 64.96 p; 15.585 lei);3. Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța (proiect Come to SEAus Together - Activi în Comunitate; 62.97 p ; 20.000 lei);4. Asociația Zâmbete Colorate (proiect Habar n-am despre...; 62.95 p; 21.270 lei).Conform informaţiilor furnizate de Mariana Solomon, director executiv al DJST Constanţa, proiectele Ligii Studenților Universitatea Ovidius Constanţa, Asociației Centrul Cultural de Proiecte Educaționale și Culturale şi Asociației Formatorilor de Tineret au fost respinse.Foto: writing.asia