Directorul de la Roland Garros, Guy Forget, se apără după criticile lui Halep și Radwanska

Ştire online publicată Miercuri, 01 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul turneului parizian de la Roland Garros, Guy Forget, s-a apărat de criticile formulate de jucătoarele care au fost obligate să joace pe ploaie, motivând că decizia nu a aparținut organizatorilor, ci arbitrul șef al turneului, relatează EFE, citată de Agerpres.Printre jucătoarele nemulțumite că au trebuit să joace în timpul ploii s-au numărat Simona Halep, cap de serie 6, și poloneza Agnieszka Radwanska, cap de serie 2, ambele eliminate în optimi.„Am fost criticați în ultimele zile și s-a pus sub semnul întrebării buna noastră credință în partidele de marți. Arbitrul Stefan Fransson este unicul care decide, în mod complet independent, dacă se oprește sau se reia un meci. Întotdeauna aspectul sportiv are prioritate”, a declarat Forget.Vizavi de criticile potrivit cărora organizatorii au obligat disputarea partidelor în condiții improprii pentru a nu se returna banii spectatorilor, Forget susține că acest argument este fals: „Interesul nostru a fost ca partidele să se dispute cât mai mult posibil, în pofida riscului că ni se va reproșa că se joacă în condiții dificile”.„Terenul nu a fost bun. Mingile erau îmbibate cu apă. A fost foarte dificil să joc în aceste condiții. Am resimțit dureri de spate, la tendoanele lui Ahile. Nu m-am simțit în siguranță pe acest teren”, a explicat Halep, finalista ediției din 2014, învinsă marți cu 7-6 (0), 6-3, în optimile de finală ale turneului parizian de australianca Samantha Stosur (24 ATP).„Cred că lor (organizatorilor) nu le pasă cu adevărat ce credem noi. Cred că lor le pasă de alte lucruri. Eu am fost operată la mână acum câțiva ani și pentru mine să joc cu aceste mingi și pe un astfel de teren este de-a dreptul imposibil”, a spus la rândul ei Radwanska, jucătoarea fiind chiar nevoită să ceară intervenția medicului pentru a-i masa mâna în timpul partidei.Fostul jucător francez a adăugat că la această ediție a turneului de la Roland Garros, condițiile meteo au fost în mod excepțional imprevizibile.