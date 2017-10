Diplomă de onoare, medalie şi… castane pentru Traian Petcu

Diplomă de onoare, medalie și… castane pentru Traian Petcu

Atletul constănțean veteran Traian Petcu s-a clasat pe primul loc la Crosul Castanilor de la Baia Mare, categoria 87 de ani, competiție desfășurată, zilele trecute, în organizarea Primăriei și DJST Maramureș. „Pentru mine, este o mare bucurie că am concurat și am câștigat crosul de la Baia Mare, un concurs special, mai ales că nu am lipsit de la nicio ediție. La această a XIX-a ediție, a avut loc, mai întâi, o paradă a sportivilor, în cadrul Zilelor Orașului, apoi crosul propriu-zis, pe distanța de trei kilometri, cu participarea atleților de toate vârstele, de la copii până la veterani, din Cluj, Alba Iulia, Brașov, Mediaș, Miercurea Ciuc, Gheorghieni, Petroșani, București, Găești, Deva, Baia Mare și Constanța”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Petcu. Veteranul constănțean a primit nu numai diploma, medalia și… castanele cuvenite campionului, ci și o Diplomă de onoare, pentru prezența la toate edițiile.