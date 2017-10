Diogo Andrade a efectuat primul antrenament cu Farul

Puternicul fotbalist portughez a fost apreciat de antrenorul Marius Șumudică, iar fundașul Cosmin Pașcovici i-a și găsit o poreclă mijlocașului - „Ursul”. Sosit la Constanța în zorii zilei de joi, Diogo Andrade a efectuat vineri dimineață primul antrenament cu Farul. Asistat de pe margine de impresarul său, jucătorul de 24 ani și 1,77 m i-a lăsat o bună impresie antrenorului Marius Șu-mudică la ședința de pregătire, singura a zilei, desfășurată pe terenul secund. „E un fotbalist foarte bun, care poate ajuta Farul. Are forță, viteză și lovește excelent balonul. E o diferență între el și ce jucători aducea Mircea Crainiciuc. Dacă-l bag pe teren, și mâine poate juca. Astăzi (n.n. - vineri), urmează să i se redacteze contractul și să semneze. OK-ul meu îl are”, a declarat Șumudică, la finele antrenamentului. Aspectul fizic al lui Andrade i-a adus și o poreclă printre „marinari”, șugubățul Pașcovici strigându-l, la exercițiile de finalizare, „Ursul”. „Farul reprezintă o bună oportunitate pentru mine. Vreau să dau ce am mai bun pentru a ajuta echipa. Am jucat șase luni la UTA, astfel că știu fotbalul românesc, unul bun, cu jucători de calitate. Contra Farului nu am evoluat cu UTA, pentru că încă nu fusesem legitimat. Farul mai are doi fotbaliști portughezi, așa că îmi va fi ușor să mă adaptez, cu atât mai mult cu cât am ajuns să înțeleg și limba română. Cel mai bun randament îl dau ca mijlocaș dreapta sau stânga”, a spus și Diogo Andrade. Vineri seară, jucătorul a semnat un contract până în vară, cu drept de prelungire pe încă un an. Paul Papp a plecat acasă După ce, la al doilea antrenament de joi, antrenorii Marius Șumudică și Radu Crețulescu au avut la dispoziție 11 jucători, vineri au fost doar zece. În afară de Andrade, s-au mai pregătit Sardescu, Diogo, Gaston, Pașcovici, B. Andone, B. Teekloh, Chico și M. Ene. Accidentat, Vlas a efectuat doar câteva mișcări, pe margine, în vreme ce Cristocea, și el cu probleme medicale, doar a venit la teren, în civil. Accidentați mai sunt Buzea și Rusmir, sârbul alegându-se cu probleme la spate, în urma antrenamentului de joi, în vreme ce Barbu și Papp au fost învoiți. Ion a trebuit să fie alături de tatăl său, care, vineri, a suferit o intervenție chirurgicală de șase ore, în vreme ce Papp a primit liber pentru a merge acasă, la Dej, unde nu mai fusese de patru luni. Alți șase jucători au fost detașați pentru meciul Farului II de vineri.