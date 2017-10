Dinu Todoran, şanse mici pentru Mioveni

Dinu Todoran, șanse mici pentru Mioveni

Accidentat în meciul cu FC Vaslui, când a fost schimbat încă din minutul 11, mijlocașul farist Dinu Todoran are șanse mici să poată fi recuperat pentru disputa de la Mioveni, de duminică, un meci foarte important pentru ambele echipe, angrenate în lupta pentru evitarea retrogradării. Todoran a suferit contra Vasluiului o întindere în zona inghinală, fiind nevoit să ia trei zile de pauză cu tratament. Ieri, repausul trebuia să se încheie, însă, cum jucătorul tot simțea dureri, a rămas ca astăzi să se vadă care este starea sa în perspectiva meciului. Oricum, Dinu are șanse mici să joace la Mioveni, fiind cu semnul întrebării chiar și pentru disputa de miercurea viitoare, cu Bistrița, de la Constanța. Totuși, el va fi oprit în lot și va merge la Mioveni, ținând cont că „rechinii” rămân în cantonament după disputa cu Dacia. De la confruntarea de duminică, va lipsi Băcilă, suspendat, dar revin Șchiopu și Chico, absenți cu FC Vaslui. „Rechinii“ intră astăzi la prânz în cantonament și pleacă spre Pitești sâmbătă dimineață, după micul dejun. Farul se întoarce la Constanța imediat după meci. Ion Marin, antrenorul principal al Farului, a declarat că, dacă vor câștiga meciul de la Mioveni, „rechinii“ vor face un pas foarte mare în ce privește rămânerea în Liga 1, iar încă o victorie, cu Gloria Bistrița, va scuti definitiv de emoții formația constănțeană. Oricum, mai spune „Săpăligă“, lupta pentru evitarea retrogradării se va da până în ultima etapă. Portarul farist George Curcă spune că cele două victorii legate, cu UTA și FC Vaslui, le-au dat încredere „rechinilor“ și i-au făcut să creadă cu tărie în șansa lor de evitare a retrogradării. Ieri, Comisia de Apel a respins memoriul Farului împotriva deciziei Comisiei de Disciplină, care a dictat două luni de suspendare și o amendă de 12.000 lei pentru unele declarații de presă ale lui Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al clubului. Tot ieri, atacantul Daniel Florea, zis și „Gică Fentă“, a schimbat prefixul, împlinind 20 de ani. „Cel mai frumos din partea băieților au fost urările de «La Mulți Ani!» și sănătate. Asta și vreau în primul rând, să fiu sănătos, pentru că am avut parte de prea multe accidentări până acum în carieră“, a declarat atacantul, pentru „Cuget Liber“. „Fentă“ le-a făcut cinste colegilor cu câte o bere.