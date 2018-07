Dinu Alex, fan al lui Messi, s-a sinucis, după înfrângerea Argentinei cu Croația

Un tânăr s-a sinucis după înfrângerea Argentinei cu Croația, de joi, în grupa D a Mondialului din Rusia, conform news18.com. Cadavrul lui Dinu Alex a fost descoperit plutind pe râul Meenachil, din India.







Alex a dispărut de acasă imediat după ce Argentina a pierdut meciul cu Croația, scor 0-3, iar descoperirea a fost făcută chiar de mama sa. Fan înfocat al lui Messi, Dinu Alex lucra ca și contabil la o firmă și le-a spus colegilor, înaintea meciului cu Croația, că Argentina va câștiga, iar Messi va marca.







"L-am văzut când se uita la meci, era ora 11.30 PM, Am aflat că obișnuia să spună prietenilor că i-ar fi rușine să mai iasă din casă și să dea ochii cu lumea dacă pierde Argentina", a spus Alexandru, tatăl lui Dinu.



Familia sa a realizat că Alex lipsea atunci când mama sa a intrat în camera lui la ora 5.30 vineri dimineața și a văzut că fiul ei nu era acolo. Apoi și-a trezit soțul.



"Când am căutat prin camera lui, am găsit bilețelul în care își anunța sinuciderea", a spus tatăl său, care a alertat imediat poliția. Au mai fost găsite în camera sa un tricou al Argentinei și un telefon mobil cu o carcasă care îl înfățișa pe Messi.



"Nu a mai rămas nimic de văzut pentru mine în această lume. Mă îndrept spre moarte...Nimeni nu e responsabil de moartea mea", este mesajul de pe biletul de adio lăsat de Alex.



Alex, care era un fan înfocat al lui Messi, urmărea toate meciurile din prima ligă indiană. El nu era căsătorit și fusese selectat, în urma unui examen al Comisiei de Stat pentru Serviciul Public și aștepta recrutarea. Deși presa engleză nu specifică faptul că fanul ar avea origini române, se amintește numele tatălui acestuia: Alexandru. Probabil că părintele lui Dinu Alex era român și s-a căsătorit cu o indiancă. El era stabilit în orașul indian Arumanoor, din statul Kerala.



Argentina, vicecampioana mondială în exercițiu, e la un pas să fie eliminată de la Cupa Mondială, după ce a pierdut al doilea meci din faza grupelor, 0-3 cu Croația. După primele două etape, Argentina e pe ultimul loc în grupa D, cu un singur punct.