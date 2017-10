Dinamo testează un jucător brazilian

Ştire online publicată Luni, 28 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dinamo București va testa, în cantonamentul din Spania, un fundaș dreapta din Brazilia, Yago Andrade, în vârstă de 20 de ani, urmând ca fotbalistul să fie împrumutat de la Flamengo în cazul în care antrenorul Cornel Țălnar va decide să-l păstreze în lot, informează site-ul globesporte.com. Fundașul brazilian urmează să efectueze vizita medicală și să fie testat de Dinamo în meciurile din cadrul Marbella Cup, la care va participa alături de Oțelul Galați și Rapid, la începutul lunii viitoare. Yago spune că ar fi un vis pentru el să evolueze în Europa. "Am încredere. Ar fi un vis să pot juca în Europa, în special în primul an de formare. Dinamo este cel mai mare club din România, mi-a plăcut ceea ce am citit despre ei", a spus Yago Andrade, care a postat pe contul său de twitter și o fotografie cu bagajul făcut pentru Europa.