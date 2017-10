Dinamo spune că nu are datorii la stat, astfel că va da în judecată ANAF

Ştire online publicată Joi, 18 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele clubului Dinamo, Vasile Turcu, a declarat, ieri, că gruparea din Ștefan cel Mare și-a plătit toate impozitele către stat, iar în această privință clubul va ajunge în instanță și se va judeca cu Agenția Națională de Administrare a Finanțelor (ANAF). „Sper să fie respectată Legea Sportului. Din punct de vedere legal, clubul și-a îndeplinit toate obligațiile din Legea Sportului. Am plătit impozite, taxe, tot. Mai departe, ne vom vedea în instanță. ANAF trebuie să respecte Legea Sportului, nu poate să încalce o lege organică. La ora actuală, toate cluburile se confruntă cu astfel de probleme, însă ANAF judecă asta în moduri diferite”, a spus Turcu. Clubul de fotbal Dinamo are datorii de 12 milioane lei la stat, iar ANAF a efectuat un control și a decis să instituie sechestru asupra bunurilor clubului, au declarat surse apropiate grupării din Ștefan cel Mare. Sabina Zereș, directorul de comunicare de la ANAF, a confirmat că reprezentanții instituției au efectuat, săptămâna trecută, un control la Dinamo, dar nu a comentat suma, explicând că aceasta „intră sub incidența secretului fiscal”.