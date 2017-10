Dinamo şi Farul, două săbii care nu încap în aceeaşi teacă

Divizia Națională de rugby, prima etapă a play-off-ului

Dinamo și Farul, două săbii care nu încap în aceeași teacă

După o pauză de două săptămâni - atât s-a scurs de la încheierea sezonului regulat, Divizia Națională de rugby revine în forță. În week-end, sunt programate partidele din play-off, respectiv play-out, iar RCJ Farul Constanța dă ochii, pentru prima oară în actuala stagiune, cu Dinamo București. Rivalitatea dintre Dinamo București și RCJ Farul Constanța durează de când lumea. Sunt două grupări de mare tradiție ale rugby-ului românesc, cu multe titluri de campioană în palmares, care se aseamănă cu două săbii ce nu au cum să încapă în aceeași teacă. Nu de pu-ține ori, la meciurile directe, s-a lăsat cu pumni și suspendări, iar victoriile s-au împărțit în mod sensibil egal. Sâmbătă, la București, Dinamo și RCJ Farul se înfruntă pentru prima dată în actuala stagiune, în etapa de deschidere a play-off-ului, iar echipa de la malul mării are șanse reale de a scoate un rezultat pozitiv. „Marinarii” lui Mircea Paraschiv s-au comportat bine în sezonul regulat, unde au obținut opt victorii și au scos bonusuri defensive în fața Stelei, în timp ce Dinamo a părut a fi mult mai slăbită față de ultimii ani. „Nu avem probleme deose-bite de lot, doar pe mai vechii accidentați. Mergem la București să câștigăm, acesta este singurul obiectiv”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Florea Opriș, membru al staff-ului tehnic al Farului. Meciul Dinamo - RCJ Farul începe la ora 11.00, fiind transmis în direct de TVR 2. Tot sâmbătă, în play-off, se mai joacă o singură partidă, RCM Timișoara - CSM Știința Baia Mare, în timp ce duelul CS Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad - Steaua București a fost amânat pentru data de 24 iulie. În play-out, sâmbătă, se vor desfășura tot două partide: RC Bârlad - Poli Iași și Universitatea Cluj - Știința Petroșani. Duelul dintre U Bucovina Suceava și CSM București, formație antrenată de constănțeanul Cristian Brănescu, va avea loc în data de 5 iunie. După etapa din week-end, Divizia Națională de rugby se va întrerupe timp de două luni, pentru a permite echipei naționale să ia parte la două acțiuni: recalificările pentru Cupa Mondială 2011 și turneul de la București, IRB Nations Cup. v v v Tot sâmbătă, sunt programate partidele din semifinalele Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani: RC Pantelimon - CS Cleopatra Mamaia (se joacă la București) și CSS 2 Baia Mare - LPS Focșani (se joacă la Baia Mare). v v v Iubitorii sportului cu balonul oval au ocazia de a urmări la TV, sâmbătă, două super-meciuri de rugby: Leicester - Saracens, finala Campionatului Angliei (ora 19.30, la Sport 1) și Perpignan - Clermont, finala Campionatului Franței (ora 21.45, la Boom Sport Two).