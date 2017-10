Dinamo s-a calificat în semifinalele Cupei României la penalty-uri

FC Brașov și Dinamo sunt primele două echipe calificate în semifinalele Cupei României la fotbal, după meciurile din sferturi de ieri. FC Brașov a trecut pe teren propriu de FC Timișoara, prin golul înscris de Cristescu, în minutul 90+3, la ultima fază a partidei, reușita fiind însă din ofsaid. La București, s-a jucat Dinamo - U Craiova, confruntare încheiată în favoarea „câinilor roșii”, după executarea loviturilor de la 11 m, scor 3-1 (An. Cristea, C. Munteanu, Ad.Cristea - Ologu; au ratat Bordeanu - a apărat Stanca, respectiv V. Găman - a apărat Dolha, Bărboianu - a tras în bara transversală și M. Costea - a apărat Dolha). După 120 de minute de joc, scorul a fost 1-1 (C. Munteanu 67 - Dina 31). Ambele echipe au avut câte un jucător eliminat, Liviu Ganea (79), respectiv Dilevski (71). Astăzi, se joacă celelalte două sferturi: CFR Cluj - Gloria Bistrița (ora 17, în direct la sport.ro) și Rapid - Steaua (ora 20,45, Pro TV).