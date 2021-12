Dinamo pregătește primul transfer după venirea lui Flavius Stoican. Ofertă concretă pentru un jucător din Liga 1

Flavius Stoican (45 de ani) a început al treilea mandat ca antrenor al lui Dinamo, după ce Mircea Rednic (59 de ani) a fost demis în mod surprinzător.Noul tehnician al "câinilor roșii" are o misiune extrem de dificilă. La finalul turului, Dinamo este pe penultimul loc în campionat, iar în vestiar atmosfera nu este cea mai bună, întrucât ar exista probleme între jucătorii români și cei străini.Totuși, Stoican a început deja să facă primii pași pentru redresarea lui Dinamo, iar primul transfer făcut pentru a scăpa echipa de retrogradare ar putea să fie cel al lui Marius Tomozei (31 de ani).Conform sportarad, fotbalistul are toate șansele să se despartă de UTA Arad în această iarnă, ca urmare al conflictului cu antrenorul Laszlo Balint, care l-a scos din lot după eliminarea din Cupa României suferită în fața lui Filiași.Potrivit aceleiași surse, Tomozei are pe masă o ofertă concretă din partea dinamoviștilor, însă și CS Mioveni a făcut același lucru. Momentan, fundașul lateral nu a luat o decizie, dar este de așteptat să o facă în următoarele zile. Favoriți pleacă argeșenii, deoarece fotbalistul a mai colaborat în trecut cu antrenorul echipei, Alexandru Pelici.