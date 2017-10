Dinamo doreşte amânarea partidei cu Farul

Dinamo dorește amânarea partidei cu Farul

Dinamo s-a adresat Ligii Profesioniste de Fotbal în vederea amânării meciului de campionat, de vineri, de la Constanța, contra Farului. Clubul bucureștean și-a motivat cererea prin numărul mare de jucători accidentați (Zicu, V. Năstase, Oprița, Mărgăritescu, Fl. Bratu, Moți, Stoican, Pulhac și Scarlatache). După meciul cu Farul, Dinamo va juca cu Lazio, în turul trei preliminar al Ligii Campionilor. Antrenorul principal al FC Farul, Constantin Gache, a declarat, pentru „Cuget Liber", că, în mod normal, n-ar fi justificată o amânare a partidei. „Probabil că o să se invoce interesul național, dar între meciul nostru și cel cu Lazio sunt totuși cinci zile. Și noi am avut mulți accidentați înaintea partidei de la Buzău - Nanu, Nae, Gerlem, Șchiopu, Otvoș - dar am putut să jucăm", ne-a declarat Gache. Antrenorul lui Dinamo, Mircea Rednic, a spus: „Eu le-am cerut conducătorilor să încerce să amâne meciul cu Farul. Nu pentru că ne-ar fi frică de ei, ci pentru că voi încerca să recuperez mai mulți jucători. Am înțeles că în proporție de 90 la sută se amână". Altfel, după meciul cu Ceahlăul, doi dintre jucătorii Farului se confruntau cu probleme medicale (Voiculeț - dureri la ge-nunchi, Pătrașcu - dureri la gleznă, Florin fiind lovit în prima repriză și strângând din dinți apoi până la final). De asemenea, lui Vlas îi face iar necazuri un umăr, cel la care a mai avut probleme. Dintre cei trei jucători străini aflați în probe, s-a renunțat la atacantul brazilian Everson, rămânând să fie monitorizați în continuare stoperul portughez Monteiro și vârful camerunez Chigou.