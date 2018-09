Dinamo are un nou antrenor: "Azi, când am intrat în vestiar, m-am simţit ca acum 17 ani"

Dinamo are un nou antrenor: "Azi, când am intrat în vestiar, m-am simțit ca acum 17 ani"

Antrenorul Claudiu Niculescu, prezentat oficial, luni, la conducerea tehnică a echipei de fotbal Dinamo, a declarat într-o conferință de presă că toți cei implicați la gruparea alb-roșie trebuie să fie realiști și să înțeleagă faptul că formația sa nu se poate lupta pentru câștigarea titlului în actualul sezon."Mă bucur că după atâția ani, mai exact opt, mă întorc la Dinamo. Azi când am intrat în vestiar m-am simțit ca acum 17 ani când am pășit prima oară în vestiarul lui Dinamo. Sunt emoționat, dar sunt dornic de muncă. Din cele trei trofee puse în joc în țară mai îmi lipsește doar campionatul. Îl voi câștiga și pe acesta, o să vedeți. Dar nu are rost să ne gândim în acest sezon la titlu. E foarte bine să fim optimiști, dar cel mai important la fotbal e să fii realist. Așa că e greu să ne luptăm pentru titlu în acest an. Principalul meu obiectiv e să ajungem în play-off, iar de acolo mai departe obiectivul va fi să obținem un loc de cupe europene", a spus el."Vreau să obțin rezultate importante cu Dinamo, știu că acum nu trece printr-o perioadă bună, dar eu am încredere în jucători, în club, în suporteri că aceste lucruri se vor regla. Sunt fericit că m-am întors acasă după atâția ani de pribegie. Mi s-a îndeplinit acel vis de a antrena Dinamo și sper ca întoarcerea mea să fie de bun augur. Sper să îmi duc contractul până la capăt pentru că îmi doresc enorm să fac performanță cu Dinamo cel puțin la fel cum am făcut ca jucător. Sunt greu de egalat acele rezultate, dar îmi doresc măcar un trofeu cu Dinamo ca antrenor", a adăugat tehnicianul.Acesta își propune ca prin jocul echipei să îi readucă pe fanii dinamoviști la stadion. "Primul meu obiectiv și cel mai important este să readucem suporterii la stadion. Știu ce înseamnă fanii dinamoviști, știu că pot influența foarte mult jocul echipei. Ca orice antrenor și eu am nevoie de sprijinul suporterilor, echipa are nevoie de ei. Apoi obiectivul nostru ca echipă este calificarea în play-off. E normal, chiar dacă echipa nu traversează un moment bun. Dar cu multă muncă și încredere se poate realiza acest obiectiv", a explicat el.Niculescu a menționat că respectă munca lui Florin Bratu la Dinamo, precizând că va discuta cu acesta în zilele următoare. "Un lucru e clar, se vrea performanță la Dinamo și sper să reușim. Trebuie să respectăm toți munca lui Florin Bratu din ultimele luni. Acum cinci luni ne întâlneam ca adversari și m-a bătut rău, dar asta este viața antrenorilor. După acel meci eu am plecat de la Voluntari, iar acum ironia sorții face ca eu să-l înlocuiesc chiar pe el la Dinamo. Am un mare respect pentru el, sunt convins că va demonstra ca antrenor. O să am timp să vorbesc cu Florin, azi, mâine, vom discuta", a mai spus noul antrenor dinamovist.Tehnicianul Claudiu Niculescu a fost prezentat oficial, luni, în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal Dinamo București. Noul antrenor, care îl înlocuiește în funcție pe Florin Bratu, a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2020 cu FC Dinamo.