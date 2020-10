Din nou în iarbă! CS Năvodari joacă primul meci oficial după aproape un an de pauză

Echipele de rugby participante în Divizia Naţională de Seniori revin în arenă. Ultimele meciuri oficiale s-au desfăşurat în urmă cu aproape un an, în noiembrie 2019, aşa că dorul de placaje, grămezi şi balonul oval este foarte mare.Divizia Națională de Seniori, al doilea eșalon din rugby-ul românesc, se reia după aproape un an, cu turneul locurilor 1-4, respectiv 5-8.Sâmbătă, 31 octombrie, începe turneul locurilor 1-4, iar reprezentanta judeţului nostru, CS Năvodari, va înfrunta, de la ora 11.00, în deplasare, pe CSM Galaţi.În celălalt duel al turneului, la Petroşani, faţă în faţă se vor afla localnica CS Știința şi RC Bârlad.Unul dintre cei mai experimentați jucători ai campioanei en-titre CS Năvodari, căpitanul echipei, Onal Agiacai (39 ani), se aşteaptă la un meci dificil pe malul Dunării, însă anunţă că dobrogenii au ca obiectiv victoria.„O să fie un meci greu, atât pentru noi, cât şi pentru ei. CSM Galați a făcut un sezon bun, ocupând locul doi în clasament. Mă aștept la un meci fizic, însă mergem acolo să câștigăm, trebuie să revenim cu o victorie”, a declarat, pentru super-liga.ro, Onal Agiacai.„Veteranul” din lotul echipei CS Năvodari a dezvăluit cât de grea a fost perioada petrecută pe stadion, din cauza pandemiei Covid-19. Cu toată teama de infectare, rugbistul îşi doreşte mult ca sezonul să se termine pe teren, meciurile să se joace, iar CS Năvodari să îşi apere titlul de campioană a DNS.„A fost un an greu, mai ales că, de când au fost meciurile anul trecut până în urmă cu două luni, nu am mai avut niciun contact cu rugby-ul. A fost o perioadă grea, nu doar pentru sport, ci și pentru tot ce a însemnat activitate în viața noastră de zi cu zi. De aproape un an de zile nu am mai jucat, de două luni ne-am reluat antrenamentele și într-adevăr ne este dor de meciuri. Sper să ne adaptăm cât mai repede, iar lucrurile să revină la normal, chiar dacă această normalitate e diferită de cea de anul trecut.Iar în momentul de faţă, cel mai greu este teama că te poți infecta, iar dacă ai jucători infectați, probabil se vor lua măsurile pe care nimeni nu le dorește. Vrem să jucăm, să terminăm acest sezon pe teren, să ne apărăm titlul și de asta spun că trebuie să fim responsabili”, a explicat Onal Agiacai.v v vPreşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, regretă amânarea partidei dintre naţionala României şi selecţionata Belgiei, din cadrul Rugby Europe Championship, şi afirmă că jucătorii români erau foarte pregătiţi pentru acest meci.„Este destul de dificil pentru noi, pentru că este a doua oară când anulăm meciul cu Belgia şi cred eu că eram foarte pregătiţi să îl disputăm. Jucătorilor nu le-a picat bine că nu vor mai juca nici meciul cu Belgia, nici cele două partide amicale cu Rusia. Aşa cum am discutat cu forul european, sper să putem juca această restanţă, după care să începem programul normal al Campionatului European. Meciul cu Belgia este ca o finală. Cu siguranţă jucătorii se vor pregăti mai intens, cu cât aşteptarea e mai mare, cu atât meciul va fi mai intens şi mai puternic”, a declarat Alin Petrache.