Din infernul din Siria, tocmai la Jocurile Olimpice de la Rio

Ştire online publicată Joi, 04 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Din infernul din Siria a ajuns tocmai la Jocurile Olimpice de la Rio. Este povestea uluitoare a unei refugiate de 18 ani, înotătoare profesionistă, care anul trecut a reușit să fugă din calea războiului. O parte din drumul spre libertate l-a străbătut înot. Acum face parte din echipa olimpică a refugiaților.Yusra Mardini, înotătoare din echipa olimpică a refugiaților: „Pentru mine, înotul este o pasiune, este viața mea, este totul. E ceva ce nu poți explica. Este în adâncul sufletului”, transmite Digi24.ro.Yusra Mardini a plecat anul trecut cu sora ei mai mare Sarah din Siria în Libia și în Turcia, de unde au luat o barcă spre Grecia. La jumătatea drumului spre insula Lesbos, barca s-a stricat, iar tinerele au fost nevoite să înoate trei ore în Marea Egee până la mal.Yusra Mardini: „Eram 20 de oameni pe barcă. După o jumătate de oră, motorul s-a oprit. Am pierdut tot. Mai aveam doar tricoul și pantalonii de pe mine. Îmi pierdusem și șlapii”.Yusra și sora ei au pornit-o spre Germania, unde au ajuns după 25 de zile. Trimise într-un centru de refugiați din Berlin, tinerele siriene i-au povestit unui translator că sunt înotătoare de performanță și că vor să-și continue cariera sportivă.Yusra Mardini: „I-am spus că suntem înotătoare, pe unde am fost și ce am făcut. El s-a mirat, nu m-a crezut. I-am jurat și l-am rugat să ne găsească un club. Ne-a găsit un club, ne-am dus acolo, ne-au văzut tehnica și ne-au acceptat”.Yusra s-a antrenat din greu luni de zile și a reușit să obțină un loc în echipa refugiaților la Jocurile Olimpice de la Rio.Sven Spannekrebs, antrenorul Yusrei: „M-a inspirat de prima dată. Este directă și foarte concentrată. Ideal pentru un antrenor. Să faci parte din prima echipă a refugiaților este ceva special. Uneori cred că e ceva istoric”.Yusra a învățat repede limba germană și și-a făcut și prieteni. Vrea să fie un exemplu și pentru alți refugiați.Yusra Mardini: „Vreau să-i reprezint pe toții refugiații pentru că vreau să demonstrez că după chin și furtună vin și zile bune. Aș vrea ca oamenii să nu renunțe la visele lor.”Visul tinerei din Siria este să se califice și la Jocurile Olimpice de la Tokio, din 2020.