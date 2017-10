Dilemă totală: am descoperit sportul sau a început campania?

La început, am crezut că mi se pare. Apoi am zis că e doar o coincidență. Încet-încet, a devenit, însă, regulă. Rare sunt evenimentele de unde să lipsească.Am zărit-o la volei, făcând galerie băieților de la CVM Tomis. I-o fi plăcând voleiul și deh, hai să încurajăm echipa. Apoi a „descoperit” și bobul. Hai și la tenis, că doar e meci de Cupa Davis.Am dat doar trei exemple, rapid, la întâmplare. În toată această „aventură”, a ținut să iasă în față. Mai exact în fața camerelor de luat vederi. Prim-planuri peste prim-planuri. Aplauze și zâmbete largi, mai mult forțate.Vă întrebați oare despre cine este vorba. Ei bine, personajul nelipsit de pe „sticlă” este Corina Martin, președinte al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Litoral - Delta Dunării”. N-am nimic cu doamna respectivă, n-avem polițe de plătit sau alte „facturi”. Ba din contră, pentru faptul că face lobby, spre exemplu, pentru bob, pentru niște sportive campioane care merită toate eforturile, nu pot decât să acord o notă de 10. Însă faptul că la fiecare pas există o cameră de luat vederi mi se pare cel puțin bizar. Să fie vorba oare de o întâmplare? Parcă am mai văzut acest film, cu niște „zâne” la Costinești.Gurile rele spun că, de obicei, când cineva vrea să-și crească notorietatea, obligatorie în momentul în care te înscrii într-o… campanie, prezența de TV devine un „must have”. Unde-i lume, hop și tu! Că-i volei sau tenis, contează mai puțin, important este să fim în picioare, făcând semnul lui… Dan Diaconescu :))), musai cu prim-plan.Repet, faptul că fondurile asociației sunt direcționate către asemenea evenimente este lăudabil. Însă faptul că o persoană beneficiază de atâta publicitate nu mi se mai pare în regulă. Și în asentimentul meu cred că mai sunt și agenți economici ce plătesc taxa de promovare a turismului.Cunosc oameni care au băgat adânc mâna în buzunarul propriu și au finanțat campanii umanitare, sociale, educative, sportive. Când au dat banii proprii, nici nu au dorit să se știe. Fără tam-tam, fără camere de luat vederi, fără prim-planuri.Timpul va demonstra dacă e vorba de-o coincidență sau de alte lucruri. Până una alta, jos pălăria în fața unei asociații care finanțează evenimente de anvergură. Ce-o mai fi prin campanii, discutăm la momentul oportun…