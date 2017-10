Didier Deschamps: „Nu am obţinut nimic deocamdată”

Didier Deschamps: „Nu am obținut nimic deocamdată”

Naționala de fotbal a Franței a reușit aseară să învingă echipa similară a Germaniei cu 2-0, și s-a calificat în ultimul act al Campionatului European, unde vor da peste Portugalia lui Cristiano Ronaldo.„A trecut mult timp de când nu am mai învins Germania, însă nu am obținut nimic deocamdată, cu excepția accesului în finală. Este foarte bine ceea ce am făcut în această seară, am suferit împreună. Această echipă a făcut totul pentru a fi iubită, iar pentru mine este o mare mândrie. Mă bucur foarte mult pentru jucători, deoarece meritau această victorie, au jucat ca o mare echipă. Am crezut mereu în jucătorii mei, cei pe care i-am luat pentru forma acest grup, iar ei m-au răsplătit, este istoria lor, victoria lor”, a declarat la finalul partidei selecționerul „cocoșului galic”.