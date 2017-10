„Diamantele” de la Centrul Cultural Constanţa au şansa de a străluci în dansul Hip-Hop

„Diamantele” de la Centrul Cultural Constanța au șansa de a străluci în dansul Hip-Hop

Renumita școală de street-dance „Diamonds” din Constanța a început, recent, o colaborare promițătoare cu Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, unde vechii și noii dansatori „de stradă” au devenit elevi, putând astfel absolvi după studii cu o diplomă atestată de Ministerul Educației și Cercetării, în dans contemporan, secția Hip-Hop.În Constanța, dansul „de stradă” a mai urcat o treaptă pe scara evoluției. Datorită inițiativei celor de la școala „Diamonds”, care la începutul noului an școlar au dat startul unei colaborări fructuoase cu Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, cei care doresc să devină dansatori Hip-Hop, o pot face după absolvirea unor cursuri și după obținerea diplomei, care certifică studiile realizate.„Toți copiii din cadrul școlii de dans „Diamonds” au fost votați elevi la Centrul Cultural Județean Constanța, cu care ne-am afiliat. O școală privată nu poate oferi toate beneficiile pe care le putem oferi noi. Aici oferim pregătire profesională, examene și diplomă de absolvire. Colaborarea noastră a început la startul noului an școlar. Trupa de dans „Diamonds”, la care sunt coregraf, era într-o cădere din cauza schimburilor de generații, dar am rămas cu trupele formate de anul trecut, prin proiectul „Dans în fiecare școală”, pe care l-am inițiat, și am decis să abordez un post de profesor de dans, pentru a nu mai investi în săli. Astfel, mă pot concentra mai mult pe creație și pe imaginație, mai ales că anul acesta avem foarte multe concursuri, multe planuri și nu le puteam face dacă aveam o afacere pe cap”, a explicat prof. coregraf Costin Cristiu, de la școala „Diamonds”, care predă dans contemporan, secția Hip-Hop.Posibilitatea de a absolvi cu diplomă de pe „băncile” unui institut subordonat Ministerului Educației și Cercetării este o noutate în domeniul street-dance-ului constănțean, poate chiar național, astfel că cei de la malul Mării Negre se pot lăuda că sunt printre pionierii acestei inițiative în România.„Cursurile se fac timp de 3 ani, după care fiecare elev are șansa de a ieși dansator cu certificat atestat de Ministerul Educației și Cercetării. Anul acesta, am început prima grupă de începători, dar înscrierile se fac și pe parcursul anului. Tot ce se întâmplă aici este foarte profesional. Copiii nu trebuie să îndeplinească cerințe pentru a se înscrie, pot veni să facă dans de plăcere, o lună, două, trei. Cursuri de scurtă durată, de aceea luăm și taxă lunară, dar pot face și dans de performanță, iar atunci este cu totul altceva. Avem copii cu vârste cuprinse între 5 și până la 20 de ani. Chiar avem cerințe de oameni trecuți de 20 de ani, pentru a-i învăța cultura Hip-Hop-ului. După absolvire, oricine își poate găsi de lucru. Cu diploma pe care o primește aici, se poate duce oriunde pentru a se angaja ca dansator într-un balet la o emisiune, sau se poate angrena în diferite proiecte, reclame, etc.”, a precizat prof. coregraf Costin Cristiu.Competiții naționale și internaționaleCei de la „Diamonds” au o istorie de aproximativ 10 ani în dansul din Constanța, astfel că experiența acumulată îi avantajează atunci când vine vorba de competiții naționale sau chiar internaționale.„Anul acesta, avem două, trei concursuri mari. Pe 23 februarie, vom merge la ESDU (Uniunea Europeană de Dans), la București. O competiție cu centrul în Croația, acolo unde va fi Campionatul Mondial, în luna mai, și la care vreau să particip cu trupele mele. Pentru a ajunge acolo, trebuie să obținem, în capitală, minim 75 de puncte, din 100, ceea ce nu este foarte greu de realizat. O altă competiție este HHI (Hip Hop International), care se va desfășura la Oradea. Vom participa și anul acesta acolo și sperăm să facem o figură bună. Avem șanse mari de podium cu trupa de copii, dar sper să se prezinte bine și celelalte trupe”, a declarat Costin Cristiu.Profesor de dans Hip-HopPentru a deveni profesor de dans contemporan, secția Hip-Hop, coregraful „Diamonds”, Costin Cristiu a fost nevoit să îndeplinească mai multe cerințe pentru a se angaja la Centrul Cultural Constanța, datorită necertificării muncii pe care a desfășurat-o de-a lungul anilor.„Am făcut un pas înapoi ca afacere, însă consider că am făcut și un pas înainte, ca profesionalism, siguranță, meserie și respect. Am obținut cu greu acest post. Neavând o diplomă de coregraf pentru ceea ce dansăm noi. Nu este nomenclator, nu scrie nicăieri că Hip-Hop-ul este un stil de dans sportiv, și neavând federație, este foarte dificil să obții o diplomă de profesor. A trebuit să fac scrisori de recomandări că am lucrat în domeniu, că am luat lecții de la cei care au început această cultură, de la campioni mondiali. A trebuit să dovedesc locurile obținute la concursuri și din cauza carierei mele, am fost angajat”, ne-a mai spus Cristiu.