"Diamantele" constănţene au strălucit la Dance Star România 2013

"Diamantele" constănțene au strălucit la Dance Star România 2013

Școala de dans Diamonds din Constanța s-a remarcat la turneul mondial ESDU - Dance Star 2013, ajuns și în România, la București. Grupul de la malul Mării Negre a participat cu trei trupe, dintre care două s-au calificat la marea finală din Croația, care va găzdui, în luna mai, peste 4.000 din cei mai buni dansatori ai lumii, participanți la 12 probe și stiluri de dans.Dansul este sportul prin intermediul căruia reprezentanții litoralului românesc au reușit să se remarce pe plan național și prin care vor avea șansa, în luna mai, să-și demonstreze, la nivel mondial, pasiunea pentru mișcare, muzică, cultură urbană sau balet, într-o competiție de mare anvergură: ESDU Dance Star World Tour 2013. Turneul „Dance Star” al Uniunii Europene de Dans (ESDU) a debutat la 10 noiembrie 2012, în Africa de Sud, continuând cu Croația (16-17 feb. 2013), staționând la sfârșitul săptămânii trecute și la București, unde, timp de două zile, s-a desfășurat în sala Palatului Național al Copiilor. Acolo, aproximativ 400 de dansatori, din România și Bulgaria, s-au întrecut la stiluri și probe de dans ca baletul, dansul folcloric, dansul contemporan-modern, dansul contemporan-liric, dansul comercial MTV, open-ul, jazz-ul, teatrul muzical, tap-ul, dansul urban și dansul acrobatic. Consacrați dansatori, cei de la Diamonds Dance School nu au putut trece cu vederea un asemenea eveniment sportiv, astfel că au decis să-și pregătească cele mai tari mișcări și coregrafii pentru juriul din Capitală.Zis și făcut! „Diamantele” au participat și au obținut două clasări pe podiumul Dance Star România 2013. Un prim loc a fost reușit la categoria de grup a seniorilor pentru proba de dans urban (hip-hop), unde, în componența Constantin Cristiu (coregraf), Denis Amet, Raluca Oprea, Ruxandra Mihăilă și Adrian Enache, i-au surclasat pe cei de la școlile „Stance School” sau „LaSală la CRBL” cu coregrafia „Love the day”. Al doilea rezultat - un loc 3 - a fost cucerit de micuții dansatori de la categoria grup copii, cu coregrafia „Join the party”. Formația este alcătuită din Bianca Gornea, Daria Maria Sima, Diana Botnariu, Andreea Căpușan, Miruna Stavropol, Miruna Spătariu, Miriana Gavrilă. După România, turneul „Dance Star” se va muta în Ungaria, la Varpalota, unde va staționa doar sâmbătă, urmând să-și continue parcursul în Europa după următorul program: 16-17 martie - Slovacia, 23 martie - Germania, 30 martie - Serbia, 5-7 aprilie - Austria, 14 - 19 mai Croația (marea finală).Organizare superbăFață de alte competiții de acest gen care au ajuns și în România, ca Hip-Hop International, care a dezamăgit ediția trecută la capitolul organizare, Dance Star ESDU s-a arătat mult mai bine structurat, cu un personal bine instruit, care a oferit dansatorilor îndrumare pe tot parcursul concursului. „Ne-am bucurat de o organizare superbă. A fost un real succes pentru noi, deoarece este singura competiție la care poți spune, într-adevăr, că ai ieșit campion național. Au fost 200 de coregrafii de la ora 9.00 la 18.00, urmate de încă 100 coregrafii, de la ora 22.00 până la 01.00 - 02.00 noaptea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Constantin Cristiu.Surpriza de la finalFiind printre ultimii înscriși, constănțenii de la Diamonds au așteptat până aproape de finalul evenimentului pentru a afla că se află între câștigători. După atâta tensiune, surpriza a fost gustată mai ales de micuții din grupul de copii, care nu sperau la un asemenea deznodământ.„Până s-au anunțat câștigătorii, ne-a luat plânsul, pentru că premierea se făcea în ordinea în care eram înscriși, iar trupele noastre au fost printre ultimele înscrise. Când au auzit copii noștri că au câștigat locul 3, au sărit în sus de bucurie. Am urmat noi, seniorii, cu locul întâi. Am avut o performanță bună, poate doar două - trei greșeli insesizabile. Acum, ne pregătim pentru finala din Croația, unde competiția va fi foarte grea”, ne-a mai spus Cristiu.Alți premianți din ConstanțaDe la Constanța nu au fost premiați doar cei de la Diamonds. Printre câștigători, s-a numărat și școala Revolution Dance, cu următoarele rezultate: locul 3 - solo copii, proba dans urban (coregrafie „Mini Revolution”), locul 1 - duo/trio seniori (cor. „Swag Addiction”), locul 3 - grup seniori, dans comercial MTV (cor. „Revolution Crew”).De asemenea, baletul Colegiului Național de Arte „Regina Maria” și-a făcut prezența cu câteva momente de grație, realizând următoarele: locul 1 - balet, solo juniori (Variație Colombina din baletul Harlequinade, muzică Riccardo Drigo), locul 2 - balet, solo juniori (Variație Kitri din baletul Don Quixote, Actul III, muzică L. Minkus), locul 1 - solo seniori, dans contemporan-modern (Cold Song-fragment, muzică Purcell), locul 2 - solo seniori, dans contemporan-modern (Et Maintenant Sur Scene, muzică Le Trilpettes De Belleville).