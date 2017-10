Dezastrul gimnasticii româneşti: "Am trăit sporadic de pe urma unor rezultate frumoase"

Dezastrul gimnasticii românești: "Am trăit sporadic de pe urma unor rezultate frumoase"

Prezentă la Constanța pentru dezbaterea pe tema „Reconversiei profesionale a sportivilor de performanță”,Gabriela Szabo nu a putut trece cu vederea ultimele evenimente petrecute în lumea sportului cu privire la Jocurilor Olimpice de la Rio, dar și situația actuală a atletismului românesc.„Mai sunt doar câteva luni de zile până la startul celei mai importante competiții din lume. Din păcate, am privit cu toții eșecul fetelor de la gimnastică, dar ar trebui să privim totul ca pe o lecție de viață pentru noi. Ar trebui totuși să privim în trecut pentru a ne explica prezentul, culegem roadele strategiei foarte proaste ale conducerii de acum 10-15 ani, o spun cu riscul de a-mi face mulți dușmani. Am trăit sporadic de pe urma unor rezultate frumoase. Am și spus înainte să plec din fruntea Ministerului Tineretului și Sportului, în urma unor tachinări amicale, faptul că administrația a distrus sportul de performanță. Antrenorul și sportivul au făcut tot posibilul, însă ce au făcut cei puși în frunte? Cu ce au ajutat și stimulat aceștia succesul? Din păcate am ajuns în acest punct dificil. Le vom ține pumnii celor care vor fi prezenți la Rio și ne vor reprezenta. Nici la atletism lucrurile nu sunt foarte roz, dar am înțeles de la Adunarea Generală că se vor rezolva. E ușor să vopsim gardul când în spate e leopardul, dar ferească Dumnezeu să scape leopardul să ne mănânce pe toți”, a declarat Gabriela Szabo.