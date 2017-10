Campionatul Mondial de handbal feminin din China

Dezastru: România spune adio semifinalelor!

Naționala de handbal feminin a României a decepționat la Campionatul Mondial. Plecată în China după medaliile de aur, echipa lui Radu Voina a ratat șansa de calificare în „careul de ași” și va părăsi turneul final pe ușa din dos. România a pornit cu motoarele turate în Grupa II principală și, în primul meci, sâmbătă, a trecut la pas, scor 40-19 (21-12), de naționala țării gazdă, golurile fiind marcate de Cristina Vărzaru, Iulia Pușcașu (câte 6), Ramona Maier, Clara Vădineanu (câte 5), Ada Nechita, Cristina Neagu (câte 4), Ionela Gâlcă Stanca, Ada Moldovan (câte 3), Oana Manea și Narcisa Lecușanu (câte 2). Din nefericire, ieri a fost ziua dezastrului, tricolorele cedând în fața selecționatei Spaniei, scor 25-26 (11-14). După o primă repriză slabă, România și-a revenit, grație formei de zile mari a portarului Paula Ungureanu, iar cu patru minute înainte de final, avea, în premieră, avantaj de două goluri, 25-23. În superioritate numerică, ibericele au egalat, 25-25, înscriind apoi golul victoriei în chiar ultima secundă! Sunetul sirenei le-a găsit pe tricolore prăbușite pe parchet, cu ochii în lacrimi. Prea târziu pentru regrete! România nu mai are nicio șansă de calificare în semifinale și va pleca din China pe ușa din dos. În meciul cu Spania, marcatoarele României au fost C. Amariei (6), C. Neagu, R. Maier (câte 5), I. Stanca (3), N. Lecușanu, C. Vădineanu și A. Nechita (câte 2). Acesta este al doilea turneu final consecutiv în care România pierde calificarea în semifinale în urma unei înfrângeri în fața Spaniei, după ce, la Europenele din Macedonia, ibericele le-au învins pe tricolore în faza grupelor principale. Următorul meci al României este programat mâine, de la ora 15.15, în direct la TVR 1, în compania Coreei de Sud. *** HCM Constanța a tratat cu superficialitate debutul partidei cu Dinamo București, susținută ieri, în Capitală, în runda a 11-a, ultima a turului Ligii Naționale de handbal masculin. În consecință, alb-roșiii au condus cu 5-1, dar antrenorul campioanei, Zoran Kurteș, a cerut time-out, tăind elanul gazdelor. HCM a redus treptat din handicap, iar la pauză, avea deja avantaj de un gol, 14-13. În repriza a doua, constănțenii au pus stăpânire pe joc și, chiar dacă Dinamo s-a apropiat la două goluri, 25-27 în min. 55, au gestionat perfect finalul de meci. 31-16 pentru HCM a indicat tabela după 60 de minute, și formația de la malul mării încheie turul de campionat pe locul întâi, având un punct avans față de UCM Reșița. Din păcate, cealaltă echipă din județ, CSM Medgidia, nu s-a prezentat la meciul de la Odorhei, pierzând astfel la „masa verde”, 0-10. Jucătorii antrenați de Florin Cazan nu și-au primit salariile de luni de zile și doar o minune ar mai putea salva clubul de la desființare. Celelalte rezultate ale rundei: CSM Satu Mare - Steaua București 28-29, Bucovina Suceava - UCM Reșița 24-26, U Cluj - Pandurii Târgu Jiu 28-26, SCM Brașov - Știința Bacău 28-36, Poli Timișoara - HC Minaur Baia Mare 25-29.