DEZASTRU. FC Farul a încasat-o iar! A pierdut cu Chindia şi ocupă ultimul loc în Liga II

Niste nesimtiti!

Aproape toti constantenii sunt de vina pentru situatia asta! Patron este unul care nu are nici o tangenta cu fotbalul sau cu orasul acesta! Machedonii impreuna cu toti mercenarii Constantei si-au facut echipa de Liga I si in funduts ii doare de Farul, care era pana nu de mult echipa fanion a Constantei! Clanul Becali + Sponte sunt constanteni, Hagi e constantean! Rezultatul? Farul retrogradeaza in Liga III, Steaua triumfa in Liga I, Viitorul creste de la meci la meci! Ne reprezinta Viitorul? NUUUUUU! Moe tuturor tradatorilor! Hai Farul si doar Farul!