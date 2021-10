Devante Wallace, decisiv în victoria BC Athletic Neptun în meciul cu Miercurea Ciuc

Echipa masculină de baschet BC Athletic Neptun Constanţa s-a impus, cu scorul de 72-48, în faţa celor de la CSM VSKC Miercurea Ciuc, într-o partidă disputată la Sala Sporturilor, contând pentru etapa a patra a Ligii Naţionale. Cu această ocazie, Vitalie Bălan şi-a făcut debutul în Liga Naţională, în timp ce Naser Omer a înscris primele sale puncte într-un meci oficial de campionat.Deşi susţinuţi frenetic din tribune de câteva sute de suporteri, „Gladiatorii din Tomis” au avut un debut ezitant de partidă, astfel că oaspeţii şi-au adjudecat la limită primul sfert, 16-14. Până la pauza principală, constănţenii au reuşit însă să întoarcă situaţia pe tabela de marcaj: 24-12 în sfertul secund şi 38-28 la general.Ultimele două sferturi au fost controlate în totalitate de jucătorii gazdă, care nu au mai lăsat niciun prilej ciucanilor de a se apropia sau a emite pretenţii: 18-8, respectiv 16-12.Devante Wallace a fost cel mai eficient jucător al „Gladiatorilor din Tomis”, cu 19 puncte (5x3p), patru recuperări, două pase decisive şi trei intercepţii.„M-am simțit foarte bine în meci, am avut o apărare foarte bună şi cred că asta a câştigat meciul. Cu fanii în tribune, a fost superb să jucăm din nou, le mulţumim că au venit în această perioadă şi sper să ne revedem la următorul meci din nou”, a declarat, la final, baschetbalistul american.S-au mai remarcat Zan Kosic, 13 puncte (2x3p), trei recuperări, două pase decisive, o intercepţie şi Daniel Mâinea, 13 puncte (1x3p), trei pase decisive, două recuperări.„Primul meci acasă, jucătorii au avut puţine emoţii, lume în tribune, însă per total am făcut un meci bun. Am decis să dăm credit tinerilor jucători români, e important ca ei să aibă încredere, pentru că această încredere sigur ne va recompensa și pe noi ca staff pe viitor”, a declarat team-managerul BC Athletic Neptun, Andrei Talpeş.„Am început destul de temător. Din fericire, după time-out, jucătorii au înţeles că trebuie să tratăm meciul foarte serios, pentru că, dacă nu facem ce am pregătit, adversarul o să ne pedepsească. Vreau să mergem la Piteşti să facem un meci bun, să practicăm un baschet bun şi să încercăm să le punem probleme”, a spus, la rândul său, antrenorul principal al BC Athletic Neptun Constanţa, Alexandru Olteanu.BC Athletic Neptun va reveni pe teren propriu la sfârşitul lunii, când va întâlni pe CSM Focşani.Foto: Facebook / Baschet Club Athletic Constanţa