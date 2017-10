Deşi învinsă de Bayern, Steaua speră în continuare la primăvara europeană

Deși învinsă de Bayern, Steaua speră în continuare la primăvara europeană

Antrenorul Stelei, Marius Lăcătuș, a declarat, după înfrângerea cu Bayern München, că jucătorii săi au avut ghinion, dar nici nu au reușit să îi surprindă prin tehnicitate pe germani, așa cum își propuseseră. „Speram să putem surprinde adversarul cu jucătorii tehnici de care dispunem. Din păcate, nu am reușit. Nu am avut nici șansă la ocaziile pe care ni le-am creat. Am făcut o repriză secundă destul de bună, dar fără relevanță pe tabela de marcaj”, a spus Lăcătuș. Tehnicianul stelist speră ca în meciurile viitoare echipa să obțină punctele de care are nevoie pentru a spera la o primăvară europeană, fie ea Cupa UEFA sau Liga Campionilor. Lăcătuș nu consideră că folosirea lui Toja ca mijlocaș central a fost un experiment nefericit. S-a zvonit că distribuirea columbianului în acea poziție s-a făcut la ordinal lui Gigi Becali. „Nu este prima dată când Toja joacă mijlocaș central. Nu s-au ales soluții foarte bune în construirea fazelor”, a spus Lăcătuș, pentru care un rezultat de egalitate era conform cu realitatea din teren, „având în vedere ocaziile pe care le-am avut”. Fostul impresar Ioan Becali consideră că Steaua a fost lipsită de șansă: „ Steaua a avut ghinion, dar grupa încă se joacă. Pot face puncte chiar în meciul următor, cu Fiorentina”. Și președintele LPF, Dumitru Dragomir, este de părere că „roș-albaștrii” mai păstrează șanse de calificare în optimile Ligii Campionilor. „Bayern a fost prea puternică, dar cred că Steaua poate face față mai departe. Bayern e echipă bună“, a spus Oracolul de la Bălcești. Antrenorul lui Bayern Munchen, Jurgen Klinsmann, s-a declarat foarte mulțumit de victorie, dar a admis că echipa sa a avut și șansă. „Sunt extrem de mulțumit pentru aceste puncte și pentru că am început cu bine în Liga Campionilor. Mi-aș fi dorit în prima repriză să mai marcăm o dată, trebuia să o facem, am fi avut mai multă siguranță în joc. Am avut noroc la cele două bare ale Stelei. Am fi putut marca mai repede, în minutul 6, prin Klose, iar dacă am fi reușit, ar fi fost mai ușor pentru noi”, a spus Klinsmann.