Deseară, şedinţa tehnică a Cupei Cleopatra

Deseară, ședința tehnică a Cupei Cleopatra

În această seară, de la ora 20.00, la sediul CS Cleopatra, are loc ședința tehnică a turneului internațional de rugby dotat cu Trofeul Cleopatra, ediția întâi. La competiție, participă cinci echipe din România - Metrorex, Liceul „Aurel Vlaicu" (LAV) București, CSS Bârlad, CS Cleopatra Mamaia, LPS „Nicolae Rotaru" CSS Con-stanța -, plus reprezentativa Republicii Moldova. Primele meciuri din faza grupelor se dispută mâine, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra" din Complexul Sportiv „Badea Cârțan", după următorul program: LPS - CSS Bârlad (ora 17.00) și Rep. Moldova - LAV (ora 18.15).