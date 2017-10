Desant constănţean sub Tâmpa

CS Phoenix participă cu șase echipe la Campionatul Național de mini-baschet

Desant constănțean sub Tâmpa

Pentru CS Phoenix Constanța, cel mai important eveniment al verii îl constituie participarea la turneul final al Campionatului Național de mini-baschet, competiție care va avea loc, în perioada 19 iunie - 9 iulie, la Brașov. CS Phoenix are gânduri mari în concursul de sub Tâmpa, în care a înscris nu mai puțin de cinci echipe, la toate categoriile de vârstă. For-mațiile s-au antrenat intens sub comanda antrenorului Vladimir Vlaski, tehnicianul sârb fiind licențiat FIBA, drept pentru care, de la primele echipe ca grupe valorice, băieți și fete, conducerea clubului consideră că sunt șanse de calificare în primele cinci locuri pe țară. La ediția de anul acesta a Campionatului Național, s-au înscris 80 de echipe la categoria mini-baschet băieți și 49 la categoria mini-baschet fete. „La pregătirea echipelor, au contat și meciurile, și turneele amicale la care CS Phoenix au participat, atât cu băieții cât și cu fetele, unde sportivii s-au deplasat cu microbuzul Phoenix Constanța, noua achiziție a clubului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele grupării de pe litoral, Cristian Mânăstireanu. La Cupa BC Star, turneu disputat, timp de trei zile, la București, echipa femini-nă de mini-baschet a Phoenix-uluis-a întors cu o cupă și medalii, obținând locul patru în clasament. Un rezultat bun, în condițiile în care constănțencele au fost cu un an, respectiv doi ani mai mici ca vârstă față de adversarele lor. Și echipele masculine de mini-baschet și baby-baschet s-au impus fără probleme în jocurile amicale susținute, pe terenul de sport al Liceului „Lucian Blaga”, în compania formațiilor de la CSS Tulcea. De asemenea, în „duelul Phoenix vs. Phoenix”, Constanța vs. Galați, care a avut loc în orașul de pe malul Dunării, băieții lui Mânăstireanu au câștigat toate cele trei meciuri, iar fetele au obținut o remiză în întâlnirea cu LPS Galați, unde au jucat împotriva unor sportive mai mari cu unul sau doi ani. CS Phoenix nu a stat departe nici de proiecte cu alți parteneri, precum Școala Spectrum din Constanța. La spectacolul organizat de respectiva instituție de învățământ, „International Fair”, Phoenix a susținut un moment demonstrativ, în cadrul căruia cei mai buni sportivi au arătat părinților și elevilor de la Școala Spectrum cum se învață baschet la club. Un alt proiect în care CS Phoenix este partener social în educație și responsabil cu promovarea activită-ților este cel intitulat „Patru compor-tamente pentru o viață frumoasă”, organizat de Liceul „Lucian Blaga”, în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică și ISJ Constanța, în care se explică elevilor importanța unei diete echilibrate și a practicării unui sport.