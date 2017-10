Derby-ul LPS - CS Cleopatra, în etapa întâi a DN de juniori

Echipele LPS „Nicolae Rotaru" CSS Constanța și Dinamo București au decis să se înscrie în Divizia Națională de rugby pentru juniori sub 18 și sub 19 ani, astfel încât numărul team-urilor participante în competiție, ediția 2007 / 2008, a crescut la 12. De asemenea, în divizie vor activa reprezentativa Republicii Moldova, care va juca meciurile de acasă la Bârlad, dar și formația CS Cleopatra Mamaia. Conform regulamentului, se va juca într-o singură serie, tur și retur, iar primele clasate se vor califica în semifinale. Derby-ul litoralului, LPS - Cleopatra, va avea loc chiar în runda inaugurală, programată pe 23 septembrie. Meciul se va disputa pe stadionul „Badea Cârțan", cu începere de la ora 10. „Sperăm să debutăm cu o victorie. Deși cei mai buni jucători vor evolua la echipa de Divizia A, nu vom neglija nici această întrecere. După Alexandru Mitu, Mihăiță Zainea sau Ionuț Florea, care au făcut deja pasul către primul eșalon, fabrica de rugby Cleopatra-Farul va continua să producă valori", a declarat, pentru „Cuget Liber", Vasile Chirondojan, președin-tele CS Cleopatra.