Derby-ul Ligii Naţionale, HCDS - Steaua, astăzi, la Sala Sporturilor

Derby-ul Ligii Naționale, HCDS - Steaua, astăzi, la Sala Sporturilor

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța întâlnește pe Steaua București, astăzi, de la ora 18, la Sala Sporturilor, într-o partidă din etapa a Xlll-a a Ligii Naționale, ce se anunță incendiară, ținând cont de locurile din clasament. Confruntarea va fi transmisă în direct, pe Digi Sport 1 și Telekom Sport.Steaua este surpriza plăcută a primei părți de campionat. Coordonați din teren de croatul Stefan Vujic, bucureștenii au adunat victorie după victorie și s-au instalat în fruntea ierarhiei, profitând și de pașii greșiți ai celor de la Dinamo, CSM București și HC Dobrogea Sud.De partea cealaltă, constănțenii se află în revenire de formă, un mare merit avându-l antrenorul Sandu Iacob. După șase etape fără înfrângere și un salt de pe locul 11, până pe locul 6, HC Dobrogea Sud vrea să încheie turul cu un nou succes, ce ar ține-o aproape de vârful clasamentului.„Toate meciurile sunt la fel de importante pentru noi, indiferent de ce echipă întâlnim. Am trecut și peste confruntarea cu Magdeburg, din Cupa EHF, acolo unde ne-am prezentat mai mult decât onorabil și rămâne să ne concentrăm pe competițiile interne. Contează foarte mult să ne continuăm această serie pozitivă, fiindcă ne oferă un moral bun, iar jocul este în creștere. Am spus de la începutul sezonului că Steaua va fi o echipă care va avea un cuvânt greu de spus în acest campionat, însă nu toată lumea m-a crezut. Ne plac derby-urile, suntem obișnuiți cu presiunea și sper să iasă un spectacol de calitate. Ne dorim să avem alături de noi o sală precum cea din meciul cu Magdeburg. Au fost fantastici, ne-au împins de la spate și am fost cât pe-aci să producem surpriza. Sper ca și în acest duel să fie la fel de calzi și energici și să ne bucurăm împreună, la final”, a declarat președintele HCDS, Ionuț „Rudi” Stănescu.Clasament: 1. Steaua (28 p), 2. Potaissa Turda (27 p), 3. Poli Timișoara (26 p), 4. Dinamo (24 p), 5. HC Odorhei (23 p), 6. HCDS Constanța (23 p).