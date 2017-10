Derby dobrogean plin de ambiţii

Duminică, la Constanța, de la ora 11, FC Farul - Săgeata Stejaru

Derby dobrogean plin de ambiții

Pornită în urmărirea primelor două clasate, echipa constănțeană trebuie să treacă și de a doua echipă a Tulcei, într-un alt derby dobrogean. Stejaru are ambiții mari, dar Farul nu-și permite ratarea victoriei. La doar trei puncte de al doilea loc promovabil în Liga 1, FC Farul și-a propus un parcurs fără greșeală în continuare, pentru a intra cât mai repede în cele două poziții care asigură promovarea. Duminică, „marinarii” întâlnesc pe teren propriu, tot fără spec-tatori, Săgeata Stejaru, într-un meci încins, dar pe care con-stănțenii nu concep să nu-l câștige. „Vom avea o partidă dificilă, având în vedere și rivalitatea dintre cele două echipe. În momentul în care joci cu ambiție, valorile nu mai contează, iar forțele din teren se echilibrează. Venim după 12 zile pline, în care am jucat cinci meciuri, dar, cu maximum de efort și cu in-teligență, sperăm să câștigăm”, a declarat antrenorul principal al Farului, Marius Șumudică. „Dacă bateți pe Stejaru, veți avea viață frumoasă în con-tinuare”, le-a spus tehnicianul elevilor săi, la finele an-trenamentului de vineri, expli-când apoi: „Urcăm în clasament și vom avea apoi meciuri mai ușoare. Cu șapte puncte, dacă nu nouă, din următoarele trei partide (cu Botoșani, Suceava și Dinamo II), vom fi cu siguranță în primele două echipe”. „Va fi greu cu Stejaru, ambițiile sunt mari, dar, dacă ne vom concentra, vom fi montați 100% și vom repeta jocul bun din ultimele meciuri, vom câștiga cu siguranță. Simțim lipsa spec-tatorilor, dar așa a fost și cu Sportul și tot am bătut. Șansele sunt 50 - 50, să nu subestimăm adversarul”, a spus și fundașul central Paul Papp. Șumudică se confruntă cu două probleme de lot (Matei și Gaston), însă crede că ambii sunt recuperabili. „Matei are o unghie care i-a copt și s-a infectat, iar în meciul de Cupă Gaston a primit o lovitură în călcâi”, a spus Șumudică. Matei nu se putea încălța vineri (problema o are la piciorul stâng) și nu s-a pregătit, în vreme ce fundașul stânga s-a oprit pe finalul antrenamentului. Altfel, vineri, lotul Farului a asistat din Sala Sporturilor la meciul de handbal HCM - U Cluj. Formația probabilă a Farului: Vlas - Mățel (cpt.), Diogo, Papp, Gaston - B. Andone, Cristocea, B. Teekloh, Mansur - Chico, M. Ene. Arbitrează Augustus Constantin (Rm. Vâlcea); asistenți, Sebastian Gheorghe (Suceava), Adrian Ghinguleac (București); rezervă, Adrian Cojocaru (Galați); observatori, Stan Prodan (Alexandria), Romeo Chihaia (București).