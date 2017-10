Derbiul suferinţei! Viitorul înfruntă Săgeata pentru supravieţuire

Derbiul suferinței! Viitorul înfruntă Săgeata pentru supraviețuire

Etapa a XXIII-a a Ligii I la fotbal va debuta astăzi cu un derbi al suferinței, în care protagoniste vor fi două echipe constănțene. Viitorul Constanța întâlnește Săgeata Năvodari astăzi, de la ora 18:30, în meciul contând pentru etapa a XXIII-a din liga I de fotbal, meci ce se va disputa pe stadionul Concordia din Chiajna (Ilfov). Potrivit clasamentului, cele două echipe sunt vecine, Viitorul aflându-se sub linia retrogradării, pe locul 15, cu 22 de puncte, în timp ce Săgeata Năvodari se află pe locul 14, cu 23 de puncte. Jocul de azi va putea fi urmărit în direct la televizor pe Digisport 1. Va reveni, în primul unsprezece al Viitorului, fundașul Ionuț Larie, suspendat o etapă din cauza cumulului de cartonașe galbene. Pentru Săgeata, va reveni de asemenea mijlocașul Marius Țigoianu, suspendat tot pentru cumul de cartonașe galbene dar va lipsi în continuare mijlocașul Silviu Pană, care mai are de ispășit o etapă de suspendare, după ce a fost eliminat la Timișoara în partida cu ACS Poli. „Trebuie să ne concentrăm să obținem victoria cu Săgeata. Antrenorul Cătălin Anghel cunoaște foarte bine jucătorii. Acest lucru poate fi în dezavantajul nostru dar am încredere în jucători. O victorie cu Săgeata nu garantează salvarea de la retrogradare dar ar putea conta mult la finalul sezonului”, este de părere antrenorul Viitorului, Bogdan Vintilă. Pe de altă parte, antrenorul Săgeții, Cătălin Anghel, a declarat: „Am încredere că lucrurile vor merge bine. Trebuie să ridicăm capul din pământ și să ne revenim din punct de vedere moral. Toate meciurile sunt decisive pentru noi, nu numai cel cu Viitorul. Ați văzut ce luptă e în Liga 1!”. Celelalte meciuri ale etapei sunt: SC Sporting Club SA Vaslui - ASC Botoșani, ACS Poli Timișoara - SC FC Brașov SA, SC FC Steaua București SA - CS Gaz Metan Mediaș Sibiu, SC Universitatea Cluj SA - Dinamo 1948 SA București, ASC Corona 2010 Brașov - SCS FC CFR 1907 Cluj SA, CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu Gorj - CS Concordia Chiajna Ilfov, FC Petrolul SA Prahova - AFC Astra Giurgiu, SC FC Oțelul SA Galați - FC Ceahlăul SA Neamț.