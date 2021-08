Deplasare infernală pentru FC Farul Constanţa. Trupa lui Hagi întâlneşte campioana României

FC Farul Constanţa se află în faţa unui meci extrem de important în Liga Întâi. „Marinarii” se deplasează la Cluj, acolo unde vor da piept cu campioana României, CFR. Meciul este unul foarte important şi specialiştii aşteaptă ca pe teren să fie spectacol, mai ales că ambele echipe se află într-o formă de zile mari. Principalul dezavantaj al celor de la FC Farul Constanţa este că managerul tehnic, Gheorghe Hagi, nu va putea sta pe bancă din cauza faptului că este suspendat.Hagi a avut un conflict deschis cu antrenorul celor de la Sepsi Sfîntu Gheorghe, cei doi fiind la un pas de bătaie şi a fost astfel suspendat pentru două etape. Mai mult decât atât, Farul a primit şi o amendă usturătoare din cauza scandărilor xenofobe ale ultraşilor constănţeni la meciul cu Sepsi. După ce Sepsi și-a exprimat, printr-un comunicat oficial, regretul că arbitrul și observatorul de joc nu au intervenit după scandările xenofobe, LPF a luat decizia de a amenda clubul patronat de Gică Hagi cu 10.500 de lei.În momentul de faţă, Farul ocupă locul 5 în clasamentul Ligii Întâi, cu 8 puncte, la egalitate cu FCSB, care are însă un golaveraj mai bun.CFR Cluj este pe primul loc, cu maximum de puncte după patru etape, 12.Ardelenii vin după eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor, însă antrenorul acestora, Marius Şumudică, se pricepe foarte bine să îşi monteze jucătorii înaintea unui meci atât de important.Pe banca constănţenilor va sta secundul Cătălin Anghel, cel care a căpătat o oarecare experienţă alături de Gheorghe Hagi. Acesta este optimist înaintea partidei cu CFR Cluj însă, în acelaşi timp, este conştient că îi va aştepta o partidă infernală în Gruia.„Vineri nu ne va fi deloc ușor la Cluj, va fi un meci extrem de greu și intens disputat. Eu cred că CFR Cluj este o echipă bună și de atac pozițional și de atac rapid, dar și la fazele fixe. Altfel CFR-ul nu avea cum să câștige campionatele atâția ani la rând. În continuare arată forță în atac și pe faza defensivă, indiferent că a fost cu Dan Petrescu și acum este cu Șumudică. Noi vrem să câștigăm meciul. În fiecare meci am avut ca obiectiv câștigarea celor trei puncte și vrem s-o facem și la Cluj!” , a declarat antrenorul secund Cătălin Anghel.Sebastian Mladen este unul dintre jucătorii importanţi pe care îi are FC Farul Constanţa. Tocmai din acest motiv Mladen îşi îndeamnă colegii să fie precauţi înaintea meciului cu CFR Cluj.„Trebuie să mergem foarte concentrați la Cluj pentru că au o echipă bună, foarte bine experimentată, dar trebuie să ne gândim să jucăm astfel încât să scoatem un punct sau trei puncte. M-ar mulțumi faptul chiar dacă luăm gol, să dăm cu un gol mai mult decât ei și să luăm cele trei puncte. Am demonstrat în aceste patru etape că știm să jucăm și la rezultat, am făcut meciuri bune” , a menționat Sebastian Mladen care este convins că Farul se va califica în play-off.