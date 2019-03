Liga Națională de baschet masculin

Deplasare dificilă pentru BC Athletic, pe malul Dunării. "Rămânem fideli filozofiei"

Echipa masculină de baschet BC Athletic Constanța va încerca, sâmbătă, 30 martie, de la ora 19.30, să obțină primul succes din această parte secundă a Ligii Naționale - Grupa Galbenă, pe terenul formației CSM Phoenix CSU Galați.„Gladiatorii din Tomis” vor descinde la Galați doar cu gândul la victorie, chiar dacă echipa de pe malul Dunării are în componență nu mai puțin de șase jucători străini: sârbii Vladimir Dordevic și Dorde Dzeletovic, americanii Mark James Dorris și Phillip de Shon Miller, ungurul Nebojsa Dukity și muntenegreanul Marko Perovic.În tur, la Constanța, CSM Phoenix CSU Galați s-a impus cu scorul de 79-62.„Nu ne interesează acest aspect al numărului de străini, noi mergem la Galați să obținem cele două puncte. Suntem conștienți că va fi foarte greu, însă de aceea ne antrenăm, pentru a ne depăși limitele. Toată lumea este sănătoasă și pregătită să facă un meci mare, sâmbătă. Am trecut peste ultimele două partide pierdute acasă, cu CSO Voluntari (66-91) și Steaua București (48-82). Suntem tineri și avem doar de învățat din aceste confruntări”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, team managerul BC Athletic, Andrei Talpeș.Deși aflată pe ultima poziție în clasamentul Grupei Galbene, formația de pe litoral reușește să uimească, de la meci la meci, prin prisma numărului de jucători tineri folosiți și prin minutele pe care aceștia le bifează pe parchet.Printre acești tineri, BC Athletic are grijă să se numere și produse 100% ale școlii de baschet de la Constanța, precum Andrei Oprean, Alexandru Unitu, Adrian Trandafir, Sergiu Ursu, Panagiotis Pegkas sau Alin Andrieș. Și banca tehnică rămâne integral formată din dobrogeni: Alexandru Olteanu - antrenor principal, Bogdan Ivanovici și Vlad Mihai - antrenori secunzi, Vasile Pașca - director tehnic și Andrei Talpeș - team manager.„Noi rămânem fideli filozofiei noastre, alături de care am pornit la acest drum - «Baschet Made in Constanța». Chiar dacă poate rezultatele nu țin cu noi în acest moment, continuăm să acordăm o atenție majoră tinerilor jucători. Încercăm să stabilim un mix perfect între jucătorii tineri, români și cei străini. Doar așa pot progresa tinerii, având alături de ei jucători de valoare. Dar este un proiect de durată, în care trebuie să avem răbdare și să-i îndrumăm corect. Ne bucură faptul că și din spate vin jucători extrem de interesanți. Le-am oferit deja oportunitatea să se antreneze alături de echipa mare, iar la anul vor avea ocazia să debuteze în Liga Națională”, a completat Andrei Talpeș.