Dennis Şerban: „Mi se rupe sufletul“

Dennis Șerban: „Mi se rupe sufletul“

Directorul tehnic al Farului, Dennis Șerban, a declarat că nu îi vine să creadă ce se întâmplă la club. „Nu mă așteptam să trăiesc această situație, mai ales aici, la Farul, unde am jucat și m-am format ca om. Mi se rupe sufletul pentru ce se întâmplă. Însă noi, echipa, nu avem nicio putere, astfel că așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Sperăm ca Farul să nu-și închidă porțile. Vreau să cred că e vorba doar de greutăți financiare. Refuz să cred că, de fapt, se dorește desființarea. Dacă, totuși, se va ajunge aici, înseamnă că asta s-a urmărit. Nu cred că nu se puteau plăti, atât drepturile financiare la zi, cât și reeșalonările”, a spus Șerban. „Este incredibil. Dimineață am aflat. Venisem la antre-nament, să facem lotul, dar am sistat totul. Nu avem apă, iar echipamentul ne mai ajunge doar la un antrenament. E ceva de nedescris. Băieții sunt bine intenționați, ar fi vrut să se antreneze, dar în aceste condiții, nu au cum”. Dennis Șerban, director tehnic Farul