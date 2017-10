Denisa Macovei, speranţa României la Jocurile Olimpice din 2016

Denisa Macovei, speranța României la Jocurile Olimpice din 2016

Luptătoarea Denisa Macovei, de la CS Mangalia, este una din speranțele României care ar putea aduce o medalie de la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, din 2016.Sportiva în vârstă de 18 ani a obținut, de curând, locul 5 la Campionatul Mondial de lupte pentru juniori, din Thailanda. „Ne bucurăm de rezultat, dar m-aș fi așteptat la un rezultat mai bun. A avut o evoluție bună la Campionatul Național de juniori, bronz la europenele de seniori, iar acum, așteptam o medalia la mondiale, dar vom aștepta în continuare. Denisa este una din speranțele noastre pentru medalii la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016", a declarat, pentru Cuget Liber, vicepreședintele CS Mangalia, Lucian Luca.Macovei nu va concura la CM de seniori din acest an, din cauza vârstei fragede, însă va face participare la CE, unde este titulară la categoria 72 kg.„Ieri (n.r. - luni), am avut ședința de Birou Federal, iar Denisa Macovei a fost propusă pentru Campionatul Mondial de lupte pentru seniori de la Montreal (Canada), care va avea loc la sfârșitul lui septembrie, dar împreună cu antrenorii și medicii CS Mangalia nu am aprobat participarea sa, pentru că este prea tânără. În schimb, am propus-o pentru Campionatul European din noiembrie, de la Moscova (Rusia), unde Denisa va fi titular de drept al categoriei de 72 kg senioare. Acolo trebuie să o ducem. De altfel, România s-a calificat la Cupa Europeana de lupte pe echipe, în care este inclusă și sportiva noastră”, ne-a mai spus Luca.